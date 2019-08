dpa/Jens Kalaene Audio: Inforadio | 02.08.2019 | Alexander Soyez | Bild: dpa/Jens Kalaene

"Once Upon a Time in Hollywood"-Premiere - Hollywoods Heilige Drei Könige in Berlin

02.08.19 | 10:23 Uhr

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio UND Quentin Tarantino: Für die Deutschland-Premiere von "Once Upon a Time in Hollywood" gab sich das Star-Triumvirat in Berlin die Ehre. Auf dem Potsdamer Platz wurden die Schauspieler wie Könige gefeiert. Von Frauke Gust



Mitten in Berlin ist Hollywood-Hochstimmung ausgebrochen: Palmen säumen den Roten Teppich, 2.000 Fans warten mit Fotos, Plakaten und Autogrammstiften bewaffnet auf Hollywoods – ja man muss schon fast sagen - heilige Dreifaltigkeit: Leonardo DiCaprio und Brad Pitt und Kultregisseur Quentin Tarantino. Alle drei auf einmal in Berlin: Das gab's noch nie. Als die Limousinen vorfahren, bricht die Fan-Menge in ein Kreischkonzert aus. Strahlend betritt Brad Pitt als erster den Potsdamer Platz. "Ich liebe es einfach in Berlin zu sein [...], das weißt du doch!", sagt er breit grinsend auf dem Roten Teppich. Mit Leonardo und Quentin mache es ihm besonders viel Spaß. "Wart ihr schon mal in Tarantinos Bar? (in der Brunnenstraße, Anm. d. Red.) – die ist ziemlich gut", empfiehlt der Schauspieler.

Tarantino: Bestes Filmduo seit Redford und Newman

Für Tarantinos neunten Film "Once Upon a Time in Hollywood" hat sich das Dreamteam DiCaprio und Pitt zum ersten Mal in der Filmgeschichte gemeinsam vor die Kamera gestellt. Tarantino vergleicht die Chemie seines Starduos mit der von Robert Redford und Paul Newman. Brad Pitt ist geschmeichelt: "Das ist ein sehr freundlicher Vergleich, dazu kann ich nichts sagen, Redford und Newman sind einfach die absolute Messlatte", sagt Pitt. "Aber Leo und ich, wir arbeiten wirklich gut zusammen. Wir haben eine Menge ähnlicher Erfahrungen gemacht und sind so ziemlich zum gleichen Zeitpunkt aufgetaucht. Ich habe großen Respekt vor dem was er leistet."

DiCaprio wird gefeiert wie ein König

Als Leonardo diCaprio ankommt, wird er gefeiert wie ein König. Die Fans skandieren seinen Namen, freundlich lächelnd gibt er Autogramme und lässt Selfies mit sich machen. Im Film spielt er einen Western-Serienhelden, der auf dem absteigenden Ast seiner Karrierelaufbahn gelandet ist. Brad Pitt spielt sein Stunt-Double. Im echten Leben könne er auch manchmal ein Double gebrauchen, sagt DiCaprio. "Viele Leute haben mir schon vorgeschlagen, wenn ich irgendwo bin und draußen viele Paparazzi rumstehen, sollte ich mir ein Double zulegen. Aber sowas funktioniert dann doch nie wirklich. Wie Lil' Kim schon sagte: Die Paparazzi kriegen dich - auf die eine Art oder die andere."

Filmenthusiasmus als Lebenselixier

Als dann Kultregisseur Quentin Tarantino noch über den Roten Teppich kommt, gibt es bei den Fans kein Halten mehr. Ein junger Mann ist völlig aus dem Häuschen: "Ich liebe Ihre Filme. Ich würde alles, alles, alles tun, um bei einem dabei zu sein. Ich tue alles –egal was!" Tarantino bedankt sich freundlich für das Angebot. Filmenthusiasmus gefalle ihm - es sei sein Lebenselixier. "Once Upon a Time in Hollywood" sei dabei nun sein persönlichster Film geworden, erzählt er. Für die Geschichte, die in der Filmwelt von 1969 spielt, hat er vier Blocks des Hollywoodboulevards in Los Angeles nachbauen lassen, so wie er sich aus seiner eigenen Kindheit noch daran erinnert. "Das war schwer, die Sets einzurichten. Wir haben uns echt den Hintern abgearbeitet. Ich sag‘s mal so, nächstes Jahr hätten wir den Film nicht mehr machen können – so schnell verändert sich die Stadt", erklärt Tarantino. "Es war, als ob wir auf einer brennenden Brücke gedreht hätten und wir ganz schnell machen müssen und unser Zeug zusammen packen und weiter – so war das die ganzen 100 Drehtage lang."

Alles stimmt bis aufs kleinste Detail

Von der Detailversessenheit, die Tarantino dabei an den Tag legt, ist Brad Pitt sehr beeindruckt: "Quentin ist ein Purist. Das heißt: keine Computer generierten Bilder. Alles ist wirklich da für die Kamera, jede Kleinigkeit", schwärmt Pitt. Und so sieht man im Film nicht nur Bushaltestellen-Bänke mit Werbung aus der damaligen Zeit - auch in den Schaufenstern hängen Plakate für eine damals angesagte Radioshow, es liegen Bücher aus der Zeit aus. "Das war etwas sehr Besonderes für mich, zu sehen, wie sich der Hollywoodboulevard auf diese Weise transformierte", sagt Pitt. Auf dem Roten Teppich ist derweil zu beobachten wie der Regierende Bürgermeister Michael Müller mit dem weiblichen Star aus Tarantinos Film flirtet: Margot Robbie kommt in einem langen grüngoldenen Abendkleid auf den Roten Teppich und genießt sichtlich, während sie ihren Star-Glamour versprüht, die tolle Stimmung auf dem Potsdamer Platz.

In Berlin zu feiern toppt alles

Als Tarantino anrief, um ihr zu sagen, dass sie in seinem neuen Film mitspielt, konnte sie es nicht fassen, erzählt Margot Robbie. Mit Brad Pitt und Leonardo DiCaprio in einem Film zu sein, sei schon großartig, aber, lacht Robbie verschmitzt: "Mit den beiden in echt in Berlin zu feiern, das toppt alles."