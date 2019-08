Knapp 17.000 Besucher haben im Fontanejahr bereits die Hauptausstellung "fontane.200/Autor" im Museum Neuruppin [museum-neuruppin.de] besucht. Die Veranstalter zogen am Mittwoch ein positives Zwischenfazit. Von Fontane-Müdigkeit sei keine Spur, sagte Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD) in Berlin. "Meine Erwartungen sind mehr als erfüllt." Trotzdem wünschte sich die SPD-Politikerin, dass noch mehr Menschen in die Ausstellungen gingen.