Näher dran als im großen Saal des Theaters im Delphi kann man dem dramatischen Geschehen nicht sein - wenn Don Giovanni zu Beginn der Oper mit dem Kommandanten ringt und ihn schließlich ersticht. Der Mord wird am Ende des Abends gesühnt, der als Geist wiederauferstandene Komtur zieht den ruchlosen Verführer in die Unterwelt hinab. "Also stirbt, wer Böses tat!" singt dazu das Ensemble. Vorher aber wird nach allen Regeln des Musiktheaters geschworen und gekämpft, gehasst und geliebt - Mozarts 1787 uraufgeführter "Don Giovanni" gilt ganz zurecht als die "Oper der Opern".

Hautnah erlebt man in dieser Inszenierung alles mit. Denn statt weit entfernt auf der ohnehin zu kleinen Bühne des ehemaligen Stummfilmkinos zu spielen, singen die acht Hauptfiguren das Drama mitten im Publikum. Der geräumige ehemalige Kinosaal ist dazu in ein großes Caféhaus verwandelt worden. Darin stehen Tische, von denen etwa ein Drittel mit den Akteuren besetzt ist. An den restlichen Tischen sitzen die Zuschauer, die dadurch schnell und unmittelbar zu Beteiligten werden. Von allen Seiten wird man hier angesungen, in nicht wenigen Szenen wackelt der Fußboden und die Tische beben, wenn die Tochter des Kommandanten mit großer Stimme Rache fordert.