Die Theater-, Film- und Fernsehwelt trauert um Helmut Krauss. Der Schauspieler, Kabarettist und Synchronsprecher starb bereits am Montag im Alter von 78 Jahren, wie das ZDF am Donnerstag mitteilte.



Seit 1981 spielte er für das ZDF in der Kindersendung "Löwenzahn" den sympathisch-bärbeißigen Nachbarn Hermann Paschulke, bis 2005 an der Seite von Peter Lustig. Die Rolle machte ihn berühmt. Letztmals stand Krauss im Juni 2019 als Hermann Paschulke vor den Kameras.



Krauss war zu Beginn seine Schauspielkarriere in mehreren Berliner Theatern tätig, darunter im Forum-Theater, Grips-Theater und Hansa-Theater. Der gebürtige Augsburger war auch bekannt als Synchronsprecher für zahlreiche prominente Schauspieler, unter anderem für Marlon Brando und Samuel L. Jackson.