Brandenburgs Linke will eine Volksinitiative gegen die Rückerstattungsansprüche der Nachfahren des letzten deutschen Kaisers starten. Nach Angaben der Partei sei hier das Ziel: "Kein Eigentum des Volkes an die Hohenzollern verschenken!"



Die Landespartei lud für Donnerstag zum geplanten Start der Volksinitiative ein. Daran wollen neben den Parteivorsitzenden Diana Golze und Anja Mayer die beiden Spitzenkandidaten der Linke für die Landtagswahl am 1. September, Kathrin Dannenberg und Sebastian Walter, teilnehmen.