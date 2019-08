In den umstrittenen Verhandlungen zwischen dem Adelshaus Hohenzollern und der öffentlichen Hand geht es unter anderem um die Herausgabe von 5.000 Kunstwerken der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das bestätigte die Stiftung dem rbb auf Nachfrage. Die Objekte befinden sich demnach vor allem in der Gemäldegalerie, dem Kunstgewerbemuseum, dem Münzkabinett, der Staatsbibliothek und im Geheimen Staatsarchiv.

Größtenteils lagern die zurückgeforderten Kunstwerke in Depots. Werke aus Depots sind selten in die Liste des national wertvollen Kulturerbes eingetragen. Bei einer Übergabe an die Familie Hohenzollern wären sie dann auch international verkäuflich. Dass die Familie zu einem solchen Verkauf bereit sein könnte, zeigen diverse Auktionen in den vergangenen Jahren.