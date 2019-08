dpa/Istvan Bajzat Bild: Video: zibb | 24.07.2019 | Ausreiser Yorck Mäcke

Interview | Jana Göbel zur Ausreise aus der DDR - "Ausreisewillige wurden in der DDR systematisch drangsaliert"

03.08.19 | 08:06 Uhr

Wer der DDR den Rücken kehren wollte, musste sich auf einiges gefasst machen. Denn auf einen Ausreiseantrag reagierte der Staat mit Schikane. Dies sollte der Abkehr dienen – und der Abschreckung anderer. Ein Buch stellt Schicksale Betroffener vor.



rbb|24: Frau Göbel, Sie und Ihre Mitautoren haben für Ihr Buch "Ständige Ausreise" Menschen getroffen, die in der DDR drangsaliert wurden, weil sie einen Ausreiseantrag gestellt hatten. Ist zu dem Thema nicht alles gesagt? Jana Göbel: Das sollte man meinen. Aber tatsächlich kam mir und meinem Mitherausgeber Matthias Meisner vom "Tagesspiegel" die Idee 2015, als so viele Menschen hier in Deutschland ein neues Zuhause gesucht haben – und ihnen teilweise eine ablehnende Haltung entgegengebracht wurde. Natürlich wurden viele freundschaftlich aufgenommen. Aber es gab eben auch eine Gegenhaltung, vor allem in Ostdeutschland. Mir als Ostdeutsche ist das sehr bitter aufgestoßen, denn ich weiß von vielen Menschen, die aus der ehemaligen DDR ausreisen wollten. Sie waren damals sehr darauf angewiesen, dass sich für sie woanders eine Tür öffnet, durch die sich Möglichkeit ergibt, neu anzufangen. Das, dachte ich, ist ein Grund, nochmal in der Geschichte zurückzuschauen.

rbb

Wenn man über den "Ausreiseantrag" aus der DDR spricht, klingt das so, als hätte es damals ein feststehendes Prozedere oder gar ein Formular für Ausreisewillige gegeben. War das so? Es gab überhaupt keine Regelung. Es war sogar bis kurz vor dem Mauerfall gesetzeswidrig, einen Ausreiseantrag zu stellen. Mitte der 70er-Jahre gab es jedoch einen großen Bruch. Denn da hat die DDR zusammen mit 35 anderen Staaten eine Vereinbarung unterschrieben, die mehr Menschenrechte ermöglichte und auch die Reisewege erleichtern und ermöglichen sollte. Und auf dieses Papier, die Schlussakte von Helsinki, haben sich ab dann ganz viele Menschen berufen. Da haben viele zum ersten Mal gesehen, dass es neben den dramatischen und lebensgefährlichen Fluchtversuchen nach internationalem Recht auch eine legale Möglichkeit gibt, das Land zu verlassen. Ab dann ist die Zahl der Ausreiseanträge tatsächlich sehr stark angestiegen.

Zur Person rbb/Jan Wiese Buchautorin und Journalistin - Jana Göbel Die Journalistin Jana Göbel, geboren in Ostberlin, ist Redakteurin in der Investigativ-Redaktion "rbb24 Recherche". Zusammen mit Matthias Meisner vom "Tagesspiegel" gibt sie das Buch "Antrag auf ständige Ausreise - Schwierige Wege aus der DDR" beim Ch. Links Verlag heraus. In 24 Portraits beschreiben Menschen, wie sie die teilweise jahrelange Wartezeit zwischen Antrag und Ausreise aus der DDR erlebt haben.

Was passierte mit DDR-Bürgern, die einen Ausreiseantrag gestellt haben? Ging es ab dann relativ reibungslos? Für viele begann danach ein Spießrutenlauf. Menschen, die der DDR den Rücken kehren wollten, wurde das Leben auf vielfältige Weise schwer gemacht. Viele wurden direkt aus ihrer Arbeit entlassen. Insbesondere, wer im Bildungsbereich tätig war, durfte keinen Tag länger bleiben. Eine Lehrerin aus Erfurt musste vier Jahre an der Kasse eines Ladens arbeiten, bis ihr Antrag bewilligt wurde. Das war reine Schikane. Erst als sie nach West-Berlin kam, hat sie wieder als Lehrerin arbeiten können. Auch Studierende sind sofort von der Uni geflogen. Die Kirche hat dann vielen Ausreisewilligen die Tür geöffnet, damit sie überhaupt eine Arbeit hatten. Im Buch schildern wir auch den Fall einer jungen Frau, die kurz vor dem Abitur stand. Als sie einen Ausreiseantrag gestellt hat, musste sie die Schule sofort verlassen. Dann wurden alle Schüler versammelt, und es wurde eine Art Tribunal vollzogen. Sie sollten unterschreiben, dass sie den Kontakt zu dieser "Person" sofort abbrechen.

Diese Schikanen wurden also ganz systematisch eingesetzt?

So hat man versucht, den Leuten zu zeigen, dass ein Ausreiseantrag etwas ganz Schlimmes ist. Aber man hat auch dem Umfeld gezeigt, wie es demjenigen ergeht, der einen solchen Antrag stellt. Außerdem wurden die, die einen Ausreiseantrag gestellt hatten, immer wieder vorgeladen, um ihnen die Ausreise auszureden. Ein häufiges Argument war, dass man es seinen Kindern nicht antun könnte, in den Westen zu gehen. Dort gebe es Drogen, Kriminalität, Arbeitslosigkeit und große Armut. Es gab auch Fälle, wo die Staatssicherheit versucht hat, die Ausreisewilligen zu erpressen. Eine Frau sollte schneller ausreisen dürfen, wenn sie ihre Arbeitskollegen bespitzelt. Die hat dann gesagt, sie komme aus dem Osten, sei Schlange stehen gewöhnt und könne warten.

Beeinflussen solche Erlebnisse diese Menschen bis heute? Wir haben festgestellt, dass die meisten - es haben ja viele Journalisten aus ganz Deutschland für das Buch Menschen porträtiert - in sich eine große Stärke haben. Denn sie haben sich und ihrem Umfeld bewiesen, dass solche Repressalien sie nicht brechen können. Am Ende, so ist es in ganz vielen dieser Geschichten zu lesen, fühlen sich die meisten als jemand, der etwas bewältigt hat. Als jemand, der sich dem System entgegengestellt hat und trotzdem seinen Weg gegangen ist. Das sind Menschen mit einer Art innerer Kompass. Den muss man haben, um diese Situation auszuhalten. Denn es hat ja teilweise bis zu fünf Jahren gedauert, bis sie ausreisen durften.

Wie haben die Betroffenen diese jahrelange "Zwischenzeit" erlebt? Ganz unterschiedlich. Einige haben schnell ihr Hab und Gut unter die Leute gebracht. Sie haben beispielsweise versucht zu klären, wer das Auto – was ja damals ein rares Gut war – nimmt, wenn sie gehen. Manche haben über eine lange Zeit in einer fast leeren Wohnung gelebt, immer in der Erwartung, dass es bald losgeht. Andere wiederum haben genauso weitergelebt wie zuvor. Sie fanden, dass man das Leben nicht anhalten und sich in eine Wartezone begeben kann. Aber man war tatsächlich in einer Wartezone. Keiner wusste, wie lange es dauern würde. Der Staat hat die Länge dieser Wartezeit willkürlich bestimmt, um die Menschen systematisch zu drangsalieren. Wir haben einen Regisseur aus der alternativen Theaterszene porträtiert, der kurz vor der Premiere seines Stückes ausreisen musste. Es ging darum, die Menschen zu erniedrigen. Denn dann musste es ganz schnell gehen. In dem Fall hatte der Mann 24 Stunden, um das Land zu verlassen. Da konnte man sich noch nicht mal richtig verabschieden.

rbb

Gibt es ein Schicksal, das Sie besonders berührt hat? Besonders bewegt hat mich die Geschichte der Familie Paul aus Magdeburg. Da kann man sehen, dass sich Menschen, wenn sie einen festen Willen haben, von nichts abbringen lassen. Die Pauls haben drei Fluchtversuche mit ihrem Trabbi unternommen. Alle sind gescheitert. Sie haben in Ungarn versucht, über die Grenze nach Österreich zu kommen. Dann wollten sie von Bulgarien in die Türkei fahren. Sie sind jeweils an der Grenze zurückgeschickt worden, nachdem sie zum Beispiel behaupteten, sich verfahren zu haben. Danach wollten sie im August 1989 über die besetzte Botschaft in Prag ausreisen. Sie waren mit ihren Kindern über den Zaun geklettert und befanden sich in der Botschaft. Weil dort aber die Zustände so dramatisch waren, wollten sie das ihren Kindern nicht zumuten und sind wieder in die DDR zurückgekehrt. Anschließend haben sie einen Ausreiseantrag gestellt. Wenige Tage, nachdem ihre Ausreise bewilligt wurde, fiel die Mauer. Es ist eine Form von Gewalt, wenn man Menschen in einem Leben festhält, gegen das sie sich entschieden haben.

Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Sabine Priess, rbb|24



Sendung: zibb, 25.07.2019, 18:30 Uhr