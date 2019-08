imago images Video: inforadio | 16.08.2019 | Steen Lorenzen | Bild: imago images

Konzertkritik | Mitski im Heimathafen Neukölln - Ein Konzert der Spannungsfelder

16.08.19 | 08:47 Uhr

Die 28-jährige Musikerin Mitski hat am Donnerstagabend im Heimathafen Neukölln einen spannenden Auftritt hingelegt - mit starken Songs und einer ungewöhnlichen Performance. Nur mit dem Sound war Steen Lorenzen nicht zufrieden.

Selten stehen Tische bei einem Popkonzert im Mittelpunkt. Zu starr, zu sperrig und platzraubend sind die Vierbeiner. Was macht also bitte schön der Holztisch in der Bühnenmitte bei diesem Konzert, aufgebaut wie für eine Pressekonferenz, inklusive Mikrofonständer?

Eingefrorenes Gesicht und viele Posen

Bei Mitski ist nichts, wie es zunächst scheint. Sie wird sich im Laufe des einstündigen Konzerts im Heimathafen Neukölln keineswegs hinter dem Möbelstück verschanzen. Die 28-jährige Künstlerin mit Wurzeln in Japan und Wohnsitz in New York absolviert stattdessen eine eigenwillige Choreographie, mit eingefrorenem Gesicht und Posen, die Mitski aus verschiedenen Kontexten nimmt und neben, auf und zuweilen auch unter dem Tisch präsentiert. Mal zelebriert sie auf dem Rücken liegend Work-out-Übungen, dann wieder bricht sie zusammen wie eine dysfunktionale mechanische Puppe. Sequenzen aus einem Strip-Lokal blitzen auch bei diesem sehr disziplinierten Tischtanz auf. Mitski trägt ein weißes T-Shirt, schwarze Radlerhosen, Knieschoner und Schläppchen. Ungerührt schaut sie in die Gesichter im gut gefüllten Saal. Durchbricht sie mit einer ausgestreckten Zunge oder einem Klaps auf ihre Schenkel ihre strenge Performance, ist das Publikum sofort da, jubelt und kreischt.

Aufreizende Performance, ambivalente Songs

Ihr Auftreten ist so aufreizend wie ihre ambivalenten Indierock- und Popsongs, in denen sich Dramen über guten und schlechten Sex, über Selbstfindung und Einsamkeit abspielen. Mitski befeuert sie immer wieder mit ätzendem Humor. In samtigen Balladen wie "Two Slow Dancers" oder "Once More To See You" scheint sogar ein gefährliches Feuer zu lodern. Handelt ein Song von schmachtender Liebe, rennt Mitski wie in Trance um den Tisch, einen Song über die globale Erwärumg singt sie wie Marylin Monroe. Es ist ein Konzert der Spannungsfelder. Das scheint auch der Reiz für Mitskis Fans zu sein, die meisten wie die Künstlerin keine 30 Jahre alt.

Sei Cowboy!

Die New Yorkerin hat ähnlich wie Anna Calvi, Courtney Barnett oder St. Vincent in DIY-Manier die Lücken gefüllt, die männliche Indierockbands hinterlassen haben. Für Mitski kommt als Herausforderung noch hinzu, dass sie als Asiatin in den USA besonders hart um Anerkennung kämpfen muss. Ihr aktuelles Album heißt nicht ohne Grund "Be the Cowboy" - sei der Cowboy. Das Feld, das mal von weißen Jungs dominiert wurde, wird zusehends von Frauen wie Mitski erobert, die mit einer Kombination aus Gitarrenlärm, elektromusikalischem Witz und herausfordernden Choreographien Maßstäbe setzen. Schade nur, dass der Sound im Heimathafen Neukölln weder der Qualität der Songs noch der Performance gerecht wird. Das Schlagzeug poltert immer wieder unangenehm und die stellenweise viel zu laute Gitarre bringt Mitski beim Singen ein ums andere Mal in Bedrängnis. Vielleicht ist ja auch das gewollt, irritierend ist es allemal.

