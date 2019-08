Sänger Baden erkennt einige Gesichter vom letzten Konzert in Berlin wieder, die Band aus Down Under hat sich in Berlin schon eine kleine Fangemeinde erspielt. Das Konzert im Badehaus ist restlos ausverkauft, nach gut einer Stunde verabschieden sich die durchgeschwitzten "Ocean Alley" vom ebenso durchgeschwitzten Publikum. Es wird das letzte Mal gewesen sein, dass man diese Australier in so einer kleinen und intimen Location in Berlin zu sehen bekommen hat.