Tommy Guerrero war Profi-Skater und besitzt sein eigenes Skateboard-Unternehmen. Aber er ist auch Musiker, mit einem ganz eigenen Sound. Sein Berliner Konzert am Montagabend war äußerst lässig - und manchmal etwas langatmig. Von Lennart Garbes

Ein Konzert mit Tommy Guerrero ist dabei zuallererst eine lässige Angelegenheit. Das verdeutlichen im Festsaal Kreuzberg an diesem Montagabend die ungewöhnlich vielen Blumenhemden und "man buns" im Publikum genauso, wie die hippen Kopfbedeckungen und ein - trotz Rauchverbots - gewisser süßlicher Geruch. Auch die vier Musiker auf der Bühne lassen keinen Zweifel daran, dass es ein angenehm entspannter Abend werden soll.

Tommy Guerrero weiß, wie man sich seine Träume erfüllt. Mit 19 Jahren fuhr er zusammen mit Tony Hawk und Steve Caballero in der "Bones Brigade", dem damals berühmtesten professionellen Skateboard-Team der USA. Mit 29 Jahren gründete er sein eigenes Skateboard-Unternehmen Real Skateboard. Und außerdem macht er seit mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreich seine ganz eigene Art gitarrenlastiger Downtempo-Rockmusik.

Tommy Guerrero, mit in die Stirn gezogenem Base-Cap und schwarzer Brille mit dickem Rahmen, ist sich seines Publikums und der Wirkung seiner Musik durchaus bewusst. Begleitet wird er von einem Bassisten, einem Schlagzeuger und einem Perkussionisten. Gemeinsam entfalten sie Guerreros außergewöhnliche, tiefenentspannte Idee von Musik. Der US-Amerikaner vermischt Downtempo-Rock und verschiedene lateinamerikanische und afrikanische Stilrichtungen mit Funk, Soul und Jazz. Heraus kommen hypnotisch-treibende Stücke, angeführt von Guerreros Gitarre, allerdings mit viel Raum für Improvisationen.

Musik machen sei für ihn ein bisschen wie skaten, sagt Guerrero während des Konzerts. "Wenn man einen Berg runterrast, ist das ein sehr heikler Moment. Man muss absolut im Moment sein, es ist alles improvisiert in Sekunden. Musik ist für uns genauso. Wir wissen nicht genau wohin es geht und was wir machen, so ist jedes Konzert einzigartig."