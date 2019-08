Gut genährt in die Indie-Nostalgie

Nach 16 Jahren ist die Hamburger Indie-Rock-Band Kettcar am Donnerstag ins Potsdamer Waschhaus zurückgekehrt. Victor Buzalka erlebte ein kurzweiliges, politisches - aber auch kontrastreiches Konzert.

Dann beginnen Kettcar ihren Auftritt - bei aufgehendem Halbmond - mit einem opulenten Bühnen-Einlauf, begleitet von epischer Klaviermusik, viel Nebel und buntem Lichtgewitter. Dieser Auftakt wirkt eher wie ein Scherz, geben sich die fünf Hamburger auf der Bühne doch sonst eher selbstironisch und trocken - doch danach geht es direkt los mit Indie-Rock-Hymnen vom Feinsten.

Die entschlossene Stimme und der lyrische Sprechgesang von Marcus Wiebusch sind unverkennbar; die abgestimmten Akkorde von ihm und Gitarrist Erik Langer bilden einen melancholischen Klangteppich. Bruder Lars Wiebusch steuert am Keyboard neben bewegenden Klaviereinlagen und Indie-Pop-Melodien auch mal elektronische Beats, sowie englischsprachige Samples zu den Liedern bei. Die Rhythmusfraktion bestehend aus Reimer Bustorff am Bass und Schlagzeuger Christian Hake kommt an diesem Abend mit einem sehr klaren und doch bassigen Sound bei Kettcar-Klassikern wie "Benzin und Kartoffelchips" besonders gut zur Geltung.

Laut Aussage von Sänger Marcus Wiebusch zählt sich die Band tatsächlich gar nicht zur Musikbewegung der sogenannten Hamburger Schule, der sie immer wieder zugeordnet wird. Der Hamburger Charme der Band lässt sich an diesem Sommerabend in der Schiffbauergasse an der Havel allerdings nicht von der Hand weisen.