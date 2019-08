Der hat sein Schlagzeug an allen Ecken und Enden verkabelt, vom Rand seiner Snare bis hin zur Highhat. Die Kabel führen zu einem Synthesizer, der mal vorprogrammiert, mal per Zufallsprinzip Töne, Akkorde oder Samples ausspuckt. Der gute Mann hat also das Unmögliche möglich gemacht und sein Rhythmus-Instrument zu einem Melodie- und einem Harmonieinstrument ausgebaut - der feuchte Traum eines jeden Soundtüftlers. Wenn man jetzt noch umgekehrt Schlagzeug über seinen Laptop spielen könnte - die Weltherrschaft wäre ihm sicher.

Und so ergießt sich an diesem Abend eine Mischung aus Bassdrum-Noise-Gewittern, irren Melodieverläufen, aber auch hymnischen Passagen über das immer noch etwas klamme Publikum. Greg Fox ist ein echt guter Drummer. Aber schon nach einer Viertelstunde scheint sein Material erschöpft zu sein. Doch keine Weltherrschaft. Sonst könnte er vielleicht auch etwas gegen die größte Gefahr auf solchen Festivals tun: die Umbaupause. Eine Dreiviertelstunde dauert es, bis die nächsten Künstler auf der Bühne stehen.

Insgesamt wird so aus dem Eröffnungsabend mitten in der Woche ein Vierstundenmarathon. Hmpf. In dessen Zentrum stehen Gurls. Ein norwegisches Trio aus Kontrabass, Saxophon und Gesang, das mich mit seiner Mischung aus Soul und Smooth Jazz auf dem falschen Fuß erwischt. Gilt doch das "A l'Arme" als Hort des Noise, des Avantgarde-Jazz, der Experimente. Da hatte ich etwas anderes erwartet als die Damen, die mit witzigen bis fiesen Texten über "porkchop lover" und "yodelling boys" und ihrem kristallklaren Gesang den Saal - Verzeihung, das Säälchen - zum Jubeln bringen. Zumal sie sich mit ihrer "Wir sind Gurls, Ihr seid Boys"-Attitüde auch nicht so furchtbar ernst nehmen.