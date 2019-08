Es war Kirill Petrenkos ausdrücklicher Wunsch, möglichst vielen Menschen in der Hauptstadt zu zeigen: Seid umschlungen! Hier bin ich, der neue Mann am Pult der Berliner Philharmoniker. Dass es dann wirklich 35.000 Menschen werden würden , die auf der Straße des 17. Juni sitzen und ihm und dem Orchester in ehrfürchtiger Stille zuhören – das hat sämtliche Erwartungen übertroffen.

Als das Orchester und Kirill Petrenko die Bühne betreten, schwappt der Applaus wie eine große Welle den halben Kilometer Straße entlang. Auch zwischen den vier Sätzen von Beethovens 9. Sinfonie wird geklatscht – das darf heute sein. Während der Musik herrscht eine aufmerksame, andächtige Ruhe – ein seltener Moment in Berlin.

Zwei Jahre lang haben die Philharmoniker an diesem Open-Air-Konzert gearbeitet. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte spielen sie am Brandenburger Tor und wollen damit auch ein Zeichen für ein tolerantes Europa setzen. Dieses Zeichen könnte größer nicht sein: Ein so fundamental wichtiges Werk wie die 9. Sinfonie von Beethoven mit der Europahymne "Ode an die Freude" an einem so historisch aufgeladenen Ort wie dem Brandenburger Tor – und das im Jahr 30 nach dem Mauerfall.