"The Gold Projections" ist ein Berliner Kunst-Happening. Die Schuhe müssen ausgezogen und gegen schwarze Socken an der Garderobe eingetauscht werden. Das Mobiltelefon muss in Taschen gesteckt und versiegelt werden.

Bereits vor der ersten Pause ist beinahe die Hälfte des Publikums still und leise gegangen. In diesem Saal, der bekannt ist für seine hervorragende Akustik, fehlt es an eben dem Element, für das der Raum von Star-Architekt Frank Gehry erschaffen wurde: Musik.

Obwohl im Saal die Sonne nicht zu sehen ist, beginnt die Veranstaltung exakt zum Sonnenuntergang - also jeden Tag etwas früher. All diese kleinen Extras arbeiten an der Aura dieses "Ich nehme hier an einer ganz besonderen Veranstaltung teil"-Events. Leider lenken sie auch ab von dem, worum es tatsächlich geht: der Kraft der Filmbilder von Joe Ramirez. Die gleiten mitunter ab in eher profane Meditationsästhetik, beispielsweise wenn minutenlang Wellen einen Felsen umspülen.

Entspannend und ästhetisch ist der Abend trotzdem. Zumindest für die, die genug Sitzfleisch mitbringen und sich gerne mal in eigenen Gedanken verlieren. Das Kunstevent lockt vielleicht auch ein Publikum an, das bislang wenig mit Kammermusik am Hut hatte und nun erstmals diesen besonderen Saal erlebt.