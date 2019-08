Das Lollapalooza-Festival wurde 1991 ins Leben gerufen. Neben dem Stamm-Austragungsort Chicago hat gibt es drei Ableger in Südamerika (Argentinien, Chile und Brasilien). Inzwischen gibt es weitere Festivals in Stockholm und in Paris. 2015 feierte das "Lolla" auf dem Tempelhofer Feld in Berlin seine Europa-Premiere. Mit dabei in diesem Jahr sind unter anderen Kings of Leon, Billie Eilish und Scooter. Die Veranstalter rechnen mit 170.000 Zuschauern. Ein Zwei-Tages-Ticket kostet im Normalpreis 140 Euro.