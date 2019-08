Hotel-Ersatz für etwa 1.400 Haushalte: Das Lollapalooza muss in diesem Jahr mehr Anwohner vor Lärm schützen. Wie rbb|24 bereits exklusiv berichtete, erteilt die Umweltverwaltung dem Festival am Olympiagelände deutlich strengere Auflagen.

Das Musikfestival Lollapalooza muss an seinem Standort im Berliner Olympiapark und im Olympiastadion strengere Lärmschutzvorgaben erfüllen. Das gab die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz am Dienstag bekannt. rbb|24 hatte über die strengen Vorlagen bereits vor knapp drei Wochen exklusiv berichtet.



Grund für die Vorlagen seien zahlreiche Beschwerden aus dem Vorjahr, an denen jeweils rund 70.000 Besucher an zwei Tagen dort gefeiert hatten. Für den sogenannten Lärmschutzkreis wurde nun der Pegel auf 76 Dezibel gesenkt, was etwa einer Waschmaschine beim Schleudern entspricht.