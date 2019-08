Schloss Wiepersdorf an neue Stiftung übergeben

Das Künstlerhaus Schloss Wiepersdorf (Teltow-Fläming) ist am Donnerstag an die neu gegründete Kulturstiftung Schloss Wiepersdorf übergeben worden. Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD) vollzog die Übergabe am Mittag.

Damit ist die Zukunft des Hauses endgültig gesichert. 2004 war die damalige Stiftung aufgelöst und das Haus geschlossen worden. Zwei Jahre später übernahm die Denkmalschutzstiftung das Gebäude, machte damit allerdings Verluste.