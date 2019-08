Immer schön vorbei an allen Spannungsbögen

Konzertkritik | Katie Melua am Potsdamer Platz

Rund 15 Jahre ist es her, da tauchte Katie Melua am Pophimmel auf und heimste zahlreiche Auszeichnungen ein, einschließlich "Echo" und "Goldener Kamera". Auf ihrer aktuellen Tour versucht sie sich an Cover-Versionen. Schön, aber auch spannungslos, meint Martin Spiller.