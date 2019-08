Zum ihrem 125. Gründungsjubiläum soll die Turmuhr aus der alten Versöhnungskirche am Mauerstreifen wieder schlagen. Das teilte die Diakonie Deutschland am Mittwoch mit. Die Kirche an der Bernauer Straße in Berlin-Wedding war 1961 mit der Grenzschließung eingemauert worden. Das Uhrwerk stand seitdem still.