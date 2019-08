Mit Festival Hits und Akrobatik will genau 50 Jahre später der Berliner Wintergarten an die Aufbruchsstimmung und den rebellischen Geist der von Woodstock erinnern. Doch der Beschwörungsversuch bleibt weitgehend ohne Spirit, findet Ute Büsing.

Das Publikum im edlen Berliner Varieté-Theater Wintergarten ist jedenfalls voller Erwartung auf die Umsetzung des Acid-getriebenen Hippie-Happenings in zeitgenössische Hochleistungs-Akrobatik. Doch auf den ersten Metern wirkt die dreistündige Woodstock-Show nur wie ein bemühtes Remake. Ihr fehlt der Spirit. Die fünfköpfige Band spult zum Auftakt dröhnend laut Titel von Sly & the Family Stone, Joni Mitchell und Crosby, Stills, Nash & Young ab. Die vier jungen Sänger und Sängerinnen versuchen in historisch bunter Kostümierung, Stimmlage und Blumenkinderposen der Woodstock-Heroen zu treffen. Dazu flimmern Filmschnipsel des fröhlich-friedlichen Massenevents und grausame Kriegsszenen aus Vietnam über zwei die Bühne flankierende Leinwände. Schon das will in dem von Frank Müller konzipierten Abend nicht zusammenpassen.

Genau vor einem halben Jahrhundert fand das weltweit erste Mega-Festival statt – und bis heute ist Woodstock Legende. Die Woodstock Variety Show will am Donnerstagabend zeigen, wie die Inspiration durch die Mutter aller Festivals fortwirkt. Es soll eine Beschwörung werden im Geiste der 400.000 jungen Menschen, die 1969 beseelt vom politischen Widerstand gegen den Vietnam-Krieg und dem Traum von freier Liebe und Geschwisterlichkeit zu "Love Peace and Happiness" auf einem Acker im amerikanischen Bethel zusammenkamen.

Erst als Guillaume Karpowicz ganz in Schwarz und mit Schalk im Nacken eine Diabolo-Nummer vorführt, kommen wenigstens die Varietékunst-Liebhaber auf ihre Kosten. Am Trapez wird dann vom Duo Waz’O ein kraftstrotzendes Liebesspiel um Anziehung und Abstoßung mit neuen technischen Elementen dargeboten, das ebenso überzeugen kann wie das Duo Ikai auf der Wippe. Zwei wie Streetfighter kostümierte junge Männer wagen hohe Sprünge und mehrfache Salti. Einer der beiden landet dabei einmal fast auf dem Schoss des Bassisten. Da hat diese Variety Show dann gewonnen, auch wenn die Spitzenakrobatik wenig mit dem Geist von Woodstock zu tun hat.

Um Liebespaare geht es dann wieder nach der Pause im zweiten, insgesamt etwas homogeneren Teil. Zu Konterfeis von Joan Baez und Bob Dylan verbinden Diego und Elena sehr gekonnt Quickchange, also einen schnellen Kostümwechsel, mit einer ebenfalls ziemlich gewagten Strapaten-Nummer an Bändern dicht unter der Decke. Zum Schluss stehen sie ganz in Weiß da wie ein Hochzeitspaar. Auch das ist vielleicht nicht ganz im normensprengenden Geist von Woodstock. Aber immerhin wird jetzt gelegentlich auf die Film- und Bildzuspieler verzichtet.

So verdichtet sich die Show in Richtung Artistik, einer Nummer am Riesenreifen von Valerie Inertie zu "Spinning Wheel" von Blood, Sweat & Tears und dem zauberhaften Spiel mit Kristallbällen des stoischen Magiers Simone Al Ani zu den Klängen von "As Tears Go By". Jetzt gibt es immerhin auch leise Momente des Innehaltens.

Um zu beweisen, dass der Geist von Woodstock fortlebt, dürfen die jungen Sängerinnen und Sänger alle auch noch ein eigenes Stück beisteuern, was der Verdichtung dann wieder entgegen läuft. Hörenswert ist die Hommage an Jimi Hendrix und sein sinnbildliches Zersägen der amerikanischen Nationalhymne an der E-Gitarre, dargeboten vom musikalischen Leiter Jan Stolterfoht. Für das große Finale sind Drumsticks im Publikum verteilt worden. Doch davon wird zum Glück nur spärlich Gebrauch gemacht. Genug ist genug. Die Ohren dröhnen auch so noch lange.

