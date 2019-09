dpa/Sergei Fadeichev Audio: Inforadio | 05.09.2019 | Maria Ossowski | Bild: dpa/Sergei Fadeichev

Anna Netrebko an der Deutschen Oper - Aufschlag Netrebko

05.09.19 | 09:14 Uhr

Ihre Fangemeinde in Berlin musste zittern, ob sie diesmal tatsächlich kommt: Denn ihren letzten Berlin-Auftritt hatte die Starsängerin abgesagt. Nun hat es doch noch geklappt mit ihrem Auftritt. Und mit was für einem! Von Maria Ossowski

Erst kamen die Kleider, und dann kam sie. Nach all den Absagen in Berlin, in Salzburg und Bayreuth zwitscherten die Opernspatzen es seit drei Tagen vom Dach: die teuren Roben sind gelandet, dann ist die Diva nicht mehr fern. Und in was für Gewändern spielt und singt Anna Superstar die Adriana Lecouvreur, eine historische Gestalt aus dem 18 Jahrhundert, eine große Schauspielerin und unglücklich Liebende.



Auftritt eins: Anna rauscht auf die Bühne, dort sitzt das Orchester und gibt ihre erste Arie, ein Credo auf die Kunst als Sinn des Lebens, in schillernder, wehender grüner Seide mit Chiffonmantel und Strasskaskaden auf dem edlen Stöffchen, das hochgesteckte dunkle Haar gebändigt von einem funkelnden grünen Stirnband.

Dramatisch, verzweifelt, erschüttert

Auftritt zwei: Als Sultanin in langem rotem Kleid mit samtbesetztem weiten Diorausschnitt auf den zauberhaft gebräunten Schultern und roten Seidenschuppen auf den Hüften, ebenfalls glitzernd und glimmernd. Schließlich Auftritt drei als Sterbende, die Nebenbuhlerin hat Adriana Lecouvreur einen vergifteten Veilchenstrauß geschickt. Anna trägt glamouröse anthrazitfarbene Seide, auf den erschlankten Leib geschneidert, mit tiefem Ausschnitt und legendär schlichtem Faltenwurf.



Und seit der Callas erklang dieser Abgesang auf das verblühte Leben und die erloschene Liebe nie mehr so wahrhaftig und dramatisch, verzweifelt und erschüttert wie an diesem Abend in der restlos ausverkauften Deutschen Oper. 2.200 Gäste schienen den Atem anzuhalten.

Die atemberaubende Präsenz

Die Netrebko liebt diese Partie, diese einzige berühmte Oper des süditalienischen Komponisten Francesco Cilea, 1902 uraufgeführt. Caruso sang damals die männliche Hauptrolle, den Maurizio. Den übernimmt in den konzertanten Aufführungen mit der Netrebko ihr Ehemann, Yusif Eyvazov. Der Tenor aus Aserbaidschan passt wunderbar nicht nur zu ihrer Stimme, sondern auch zu ihrem Temperament, ihrer Spielfreude und ihrer atemberaubenden Präsenz.

Die Handlung der Oper ist unendlich wirr. Fest steht: Eine leidenschaftliche Schauspielerin aus kleinen Verhältnissen liebt einen adligen Kriegshelden und stirbt ausgerechnet dann, wenn er sie heiraten will.



Die echte Adrienne Lecouvreur spielte in der Comedie francaise und soll, so will es die Legende, in Voltaires Armen gestorben sein. Anna Netrebko dreht sich zum Orchester und verweilt still, während sie ihr Leben aushaucht. Der alte Regisseur der Schauspieltruppe, Michonnet, den Alessandro Corbelli herzergreifend spielt, hat sie immer geliebt und verliert sie, ohne dass sie ahnt, welches Herz sie brach.



Erwähnen sollten wir auch noch die Fürstin von Bouillon, die böse Vergifterin, Olesya Petrova heimst nach der Netrebo den größten Applaus ein. Standing Ovations nach drei Stunden für die Solisten, das Orchester unter Michelangelo Mazza und vor allem für die Königin der Opernbühne und der allerschönsten Kleider für die Diva Anna Netrebko.

