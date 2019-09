Die amerikanische Band Algiers hat in Europa noch eine eher kleine Fangemeinde. Dabei ist ihr vielschichtiger Sound aus Soul, Gospel und Postpunk eine echte Entdeckung. Und sie haben etwas zu sagen - gegen Polizeigewalt und Alltagsrassismus. Von Magdalena Bienert

Schon während des Soundchecks, gegen halb zehn, wabern psychedelische Klangwände durch tiefrotes Licht und lullen die Musikkenner im Berliner Lido ein. Es riecht nach Marihuana, als die Band loslegt - wow. In welche Schublade darf man das packen? In keine bitte.

Es klickt. Es zuckt. Es drückt. Es rauscht. Und alles in laut. Kaum ein Sound, den die anfänglich noch fünf Musiker nicht aus ihren vielen Instrumenten herausholen. Dabei scheint jeder tief in seinen eigenen Kosmos abgetaucht, der dennoch auch ein gemeinsames Universum schafft. Algiers bedienen sich bei kalten Industrial-Sounds genauso selbstsicher, wie bei Postpunk-Elementen, Soul, Gospel oder so gar Jazz. Post-Worldbeat nennen sie ihr Genre.