Bettina Poustcchi ist eine der herausragenden Künstlerinnen, die bei der Berlin Art Week ausstellen: Ab Mittwoch zeigt sie in der Berlinischen Galerie Metall-Skulpturen und Fotoarbeiten. Andrea Handels hat die 48-Jährige in ihrem Studio in Berlin-Mitte besucht.

Wer eine chaotische Metallwerkstatt in einem Hinterhof erwartet, hat sich getäuscht. Bettina Poustcchis Studio in Berlin-Mitte besteht aus einem sehr großen Raum im ersten Stock eines Wohnhauses. Alles dort ist schwarz-weiß, Bettina Poustcchi inklusive: schwarze lange Haare, akkurat in der Mitte gescheitelt, weiße Bluse, schwarze Hose. Mitten im Raum steht ein riesiger Plotter, denn ihre Arbeiten bestehen zu einem wesentlichen Teil aus Fotos. "Ich ändere viel mit den Mitteln der Fotografie", sagt die Künstlerin, "Gebäude - das ist das, was mich sehr interessiert, oftmals im Maßstab eins zu eins."

"Das Muster habe ich aus Fotografien entwickelt, die ich gemacht habe von Fachwerkhäusern, also etwas sehr Deutschem, Europäischem", erklärt Bettina Poustcchi. "Ich ordne das in einer Art und Weise an, dass man es einem anderen Kulturraum zuordnen könnte, zum Beispiel dem vorderasiatischen." Dabei interessiere sie, eine Verbindung zwischen den Kulturen zu schaffen. "Ich nenne das immer ein transnationales Muster - um zu zeigen, wie stark wir eigentlich miteinander verbunden sind."

Mit Fotos realistische Illusionen erzeugen - dieses Konzept hat sie weiter an vielen Orten verfolgt: An der Schirn Kunsthalle in Frankfurt, dem Wolfsburger Schloss, dem Neuen Museum Nürnberg - und jetzt an der Glasfassade der Berlinischen Galerie, wo sie transparente Folien angebracht hat, die sich zu einem Muster zusammenfinden.

Bettina Poustcchi stammt aus Mainz und hat einen persischen Vater, ist also selbst auch irgendwie transnational. Sie hat in New York, Düsseldorf, Köln, Bochum und Paris studiert, nicht nur Kunst, auch Philosophie. Jetzt ist sie 48 und auch international gefragt. Die Künstlerin hatte diverse Ausstellungen in den USA. Ihre Arbeiten haben immer auch etwas mit Architektur und mit Philosophie zu tun, sind nicht nur "l’art pour l’art", sondern auch eine Auseinandersetzung mit urbanen und gesellschaftlichen Situationen. "Ich denke nach - mit den Mitteln der Kunst - über das, was im Stadtraum uns umgibt. Ich nenne es einen Kommentar. Das kann Protest sein, das kann auch ein Augenzwinkern sein, je nach Situation", erklärt die 48-Jährige.

Das gilt auch für ihre Skulpturen: Poustcchi sammelt Gegenstände, die sie auf Straßen findet und verbiegt sie zu großartigen, farbigen Ensembles. "In der Beschäftigung mit dem Stadtraum kam ich nicht umhin, mich umzugucken, was da so passiert. Und mir ist aufgefallen, dass immer mehr so rumsteht, von dem man gar nicht so genau weiß, was das eigentlich soll", so Poustcchi. Bei ihren Beobachtungen seien ihr beispielsweise Poller und Straßenpfosten aufgefallen. "Die werden immer mehr, überall stehen sie. Und dann habe ich angefangen, damit Skulpturen zu machen."

So werden Straßenpoller zu ineinander verschlungenen grünen Pflanzen, verbogene Leitplankenstücke zu knallorangen Ausrufezeichen, Fahrradständer zu äußerst ästhetischen, hochaufragenden Skulpturen. Solche Metallarbeiten lässt Bettina Poustcchi in einer Werkstatt in Lichtenrade anfertigen.