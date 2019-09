Bild: dpa/Hendrik Schmidt

Preisverleihung 2019 - Aufsteiger des Jahres: Goldene Henne für Julius Weckauf

20.09.19 | 21:52 Uhr

Die ersten Preisträger der Goldenen Henne stehen fest: Es sind die Menschen, die 1989 an der ersten Montagsdemo teilnahmen. Aufsteiger des Jahres ist Julius Weckauf. Ebenfalls geehrt wurden Star-Trainer Jürgen Klopp und die Feuerwehrleute von Lübtheen.

Zum 25. Mal wird am Freitagabend die "Goldene Henne" verliehen. Mit dem Publikumspreis von MDR, rbb und der Super-Illu werden die beliebtesten Entertainer, Schauspieler, Musiker, Sportler sowie die Aufsteiger des Jahres ausgezeichnet. Im hochkarätig besetzten Rahmenprogramm traten unter anderen Peter Maffay und die ostdeutsche Rockband Silly auf.



Gedenken an den Mauerfall 1989 in Leipzig | Bild: imago-images/Peter Endig

Eine Goldene Henne für den Mut zum friedlichen Wandel

Schauplatz für die Verleihung der Goldenen Henne war in diesem Jahr Leipzig statt, wobei der Ort bewusst gewählt war. Denn neben den Prominenten werden diesmal auch Männer und Frauen geehrt, die sich in besonderer Weise um die jüngere deutsche Geschichte verdient gemacht haben. In der Kategorie Politik, das stand schon vorher fest, ging die Goldene Henne an vier Männer und Frauen, die im Herbst 1989 an den ersten Montagsdemos im Herbst 1989 teilnahmen. Katrin Hattenhauer, Gesine Oltmanns, Uwe Schwabe und Christian Dietrich haben den Preis stellvertretend für all jene entgegennommen, die in der später sogenannten Heldenstadt für die friedliche Revolution auf die Straße gingen.

"Für alle Menschen, deren Biografien zerstört wurden"

Zusammen mit vielen anderen Menschen wagten sie nach dem wöchentlichen Friedensgebet in der Leipziger Nikolaikircheam 4. September die erste Montagsdemo. Mit Transparenten, die unter anderem "Für ein offenes Land mit freien Menschen" und "Reise-, Meinungs- und Pressefreiheit" forderten, traten sie hinaus auf den Kirchhof. Überreicht wurde die Goldene Henne von Michael Kretschmer (CDU), dem Ministerpräsidenten von Sachsen. "Freundlichkeit kann siegen, und sie hat gesiegt", sagte Kretschmer. Die Bilder aus dem Herbst 1989 würden die Menschen nie vergessen. "Wir leben im besten Deutschland, das wir je hatten", so Kretschmer in seiner Laudatio. Als die vier Preisträger auf die Bühne kamen, brandete lang anhaltender Applaus auf. "Wir widmen diesen Preis auch allen Menschen, die über das Mittelmeer zu uns kommen oder in Hongkong demonstrieren", sagte Gesine Oltmanns. Damals in der DDR seien die Biografien vieler Menschen zerstört worden, fügte sie hinzu. Daher sollte die Goldene Henne "ein Anstoß für ein offenes Land mit freien Menschen sein", sagte Katrin Hattenhauer.



Der Schauspieler Julius Weckauf | Bild: imago-images/Revierfoto

Aufsteiger des Jahres ist Julius Weckauf

Preisträger in der Kategorie "Aufsteiger des Jahres" ist der elfjährige Julius Weckauf. Er spielt den jungen Komiker und Entertainer Hape Kerkeling im Kinoerfolg "Der Junge muss an die frische Luft", der über drei Millionen Zuschauer in die Kinos lockte. Über Nacht wurde Weckauf mit seiner Rolle deutschlandweit bekannt. "Ich bin sprachlos und bedanke mich bei den Zuschauern", sagte Weckauf im ausverkauften Saal der Leipziger Messe. Die "Goldene Henne" für den jungen Aufsteiger wurde durch Hape Kerkeling höchstpersönlich überreicht. Neben Weckauf waren die elfjährige Helena Zengel ("Systemsprenger") und der 13-jährige Tilman Döbler ("Alfons Zitterbacke") nominiert.

Uwe Pulss vom Kreisfeuerwehrverband Ludwigslust-Parchim | Bild: dpa/Hendrik Schmidt

"Charity"-Preis für Feuerwehrleute

Die Goldene Henne in der Kategorie "Charity" geht in diesem Jahr an den Kreisfeuerwehrverband Ludwiglust-Parchim - für all die Feuerwehrleute, die im zurückliegenden Sommer in Lübtheen den größten aller Waldbrände gelöscht hatten, die es in Mecklenburg-Vorpommern jemals gegeben hat. 5.000 Zuschauer in der ausverkaufte Halle klatschten anerkennend Applaus. Zuvor hatten die drei Feuerwehrleute, die den Preis stellvertretend entgegennahmen, auch an die Feuerwehrleute in Brandenburg erinnert, die im Sommer 2019 ebenfalls vor kaum zu bewältigenden Aufgaben standen.



Goldene Henne auch für Jürgen Klopp

Die Goldene Henne für den beliebtesten Sportler des Jahres geht an den Trainer des englischen Fußball-Erstligisten FC Liverpool. Klopp zählt zu den besten Fußballtrainern der Welt. Mit dem Gewinn der Champions Leage hat er in diesem Jahr den vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere erreicht. Klopp ist erst der dritte deutsche Trainer, der den europäischen Wettbewerb für Vereinsmannschaften gewonnen hat.

Jürgen Klopp, Trainer des FC Liverpool | Bild: imago-images/Antonietta Baldassarre

Aufgrund eines übervollen Terminkalenders und dem bevorstehenden Sonntagsspiel gegen den FC Chelsea konnte der deutsche Erfolgstrainer nicht persönlich in Leipzig sein. So bedankte sich "Kloppo" per Video-Einspielung. Als Publikumspreis sei die Goldene Henne ein ganz besonderer Preis, denn an der Wahl würden sich nicht nur Fußball-Fans beteiligen. "Ganz großartig, vielen Dank!", sagte Klopp. Zu den Nominierten gehörte unter anderen auch der Bobfahrer Francesco Friedrich und der Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Union Berlin.

Live im rbb-Fernsehen

Die Preisverleihung am Freitagabend wird vom Mitteldeutschen Rundfunk (MDR), dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) und erstmals auch dem Norddeutschen Rundfunk (NDR) live übertragen. Im Laufe der Sendung sollten weitere Preise in verschiedenen Kategorien verliehen werden. Im Bereich "Entertainment" waren unter anderen Kim Fisher & Jörg Kachelmann, Martin Rütter, Dieter Nuhr sowie Joko Winterscheidt & Paul Ripke nominiert. In der Rubrik "Schauspiel" stehen Ulrich Noethen, Ursula Werner, Emilia Schüle, Katharina Wackernagel und Alexander Scheer zur Wahl. Hoffnung auf eine Goldene Henne in der Kategorie "Musik" können sich unter anderen Roland Kaiser, Wincent Weiss, Sarah Connor, Herbert Grönemeyer und Rammstein machen. Außerdem wurden im Laufe des Abends auch die "Online-Stars" 2019 gewählt. Das Online-Voting dazu lief bis kurz vor Schluss der Live-Übertragung.

