Der Verein Checkpoint Bravo und der Förderkreis Alte Kirchen Berlin-Brandenburg sind am Mittwoch mit dem Berlin-Brandenburg-Preis 2019 ausgezeichnet worden. Der undotierte Preis geht an Projekte, bei denen sich Menschen für Bauwerke, Denkmäler und Parkanlagen engagieren. Er wurde am Abend in der Marienkirche in Frankfurt (Oder) übergeben.

Der Verein Checkpoint Bravo erhielt die Ehrung für die Sicherung des einzig verbliebenen Bauwerks der ehemaligen Grenzübergangsstelle Drewitz-Dreilinden zwischen West-Berlin und der DDR. Der 1998 gegründete Verein habe die Ruine des Kommandantenturms durch sein "einzigartiges, vorbildliches bürgerschaftliches Engagement" vor dem weiteren Verfall gerettet, betonte Brandenburgs früherer Landeskonservator Detlef Karg in seiner Laudatio. Heute ist das Gebäude ein Ausstellungs- und Veranstaltungsort.