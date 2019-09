Der deutsche Designer Luigi Colani ist tot. Er sei am Montag im Alter von 91 Jahren in Karlsruhe an einer schweren Krankheit gestorben, teilte seine Lebensgefährtin Yazhen Zhao mit.

Der 1928 in Berlin als Lutz Colani geborene Designer gestaltete Autos und Flugzeuge, aber auch Möbel und Gebrauchsgegenstände. Typisch für seine Designs sind die aerodynamischen organischen Formen. Vielen Deutschen dürften die bunten Spardosen in Form eines Elefanten bekannt sein, die er in den 1970er Jahren für die Dresdner Bank entworfen hatte.