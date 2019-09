Zur Eröffnung der zweiten Spielstätte lässt das Berliner Ensemble seine Besucher selbst entscheiden, was ihnen die Vorstellung wert ist. Bis Ende September gilt im sogenannten Neuen Haus das Prinzip "Pay what you want". Wer dort eine Aufführung besucht, zahlt erst am Ende einen selbst gewählten Betrag. Bereits im Mai hatte die Theaterleitung angekündigt, zur Eröffnung ein variables Bezahlmodell anzubieten.



"Es gibt noch wenige Karten und es lohnt sich, auch an die Abendkasse zu kommen", sagte ein Sprecher der Nachrichtenagentur DPA. Für Aufführungen auf der großen Bühne gelten die normalen Preis. Die neue Spielstätte sollte am Freitagabend mit der Uraufführung von "Mütter und Söhne" eröffnet werden.