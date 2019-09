Sie gilt als überzeugte Europäerin und als ebenso überzeugte Brexit-Gegnerin: Die schottische Premierministerin Nicola Sturgeon ist am Dienstagabend in Potsdam mit dem "M100 Media Award" ausgezeichnet worden.

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon ist am Dienstag in Potsdam mit dem "M100 Media Award" ausgezeichnet worden. Damit werde ihr Eintreten gegen den Brexit und ihr Engagement für den Zusammenhalt der Europäischen Union gewürdigt, erklärten die Veranstalter der internationalen Medienkonferenz "M100 Sanssouci Colloquium" in Potsdam.