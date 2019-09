Den 17. Brandenburg-Tag im Jahr 2021 wird die Stadt Bernau ausrichten. Das beschloss die Landesregierung in ihrer Sitzung am Dienstag. Das 40.000 Einwohner zählende Bernau wirbt mit dem Slogan "Stadt am Puls der Zeit". Die Stadt ist wirtschaftlich starke Boomregion mit vielen Pendlern, aber auch unmittelbarer Nachbar vom Naturpark Barnim.