Miku Sophie Kühnel wurde 1992 in Gotha geboren, seit 2011 wohnt die Autorin in Berlin. Ihr Roman "Kintsugi" ist im August im S. Fischer Verlag in Frankfurt am Main erschienen und erzählt von einem schwulen Paar, das mit Freunden ein Wochenende in der Uckermark verbringt und dabei die Beziehungen neu ordnen muss.

Der Roman "Brüder" der Berliner Autorin Jackie Thomae ist im August beim Berliner Hanser-Verlag erschienen. Thomae erzählt darin von zwei ungleichen Halbgeschwistern. Der gemeinsame Vater hat ihnen seine dunkle Hautfarbe vererbt. Sie leben unterschiedliche Leben, stellen aber die gleichen Fragen.