Theater, Kino, Disko - das Berliner Metropol hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Zuletzt stand das Gebäude am Nollendorfplatz leer. Eine Konzertagentur will es nun wieder zu einem angesagten Veranstaltungsort machen. Cora Knoblauch war am ersten Abend dabei.

Viel verändert hat Thomas Spindler, Chef von Berlins Konzertagentur Trinity, nicht im Metropol: Die weiß gestrichenen Emporen und die venezianischen Kronleuchter stammen noch aus der kurzen Zeit, als das Haus unter dem Namen Goya als exklusiver Schickeria-Club geführt wurde. Das Konzept ging damals gründlich in die Hose - die Kronleuchter, der helle Anstrich und die Säulen zwischen den Emporen aber sind geblieben. Und beeindrucken das Publikum am ersten Eröffnungsabend sehr: "Die Location ist mega", sagt eine Besucherin begeistert. Eine andere fügt hinzu: "Supergeiler Laden, sieht aus wie eine Kirche."



Von außen leuchtet die Fassade an diesem Freitagabend unter neon-pinken Lichtkegeln. Drinnen zerstreuen mehrere Bars auf drei Ebenen das Publikum, in kleinen Nebenräumen darf geraucht werden. Und es wird reichlich geraucht: Wie bei WG-Partys stets auf dem Balkon oder in der Küche tummeln sich die interessanten Gäste hier in diesen Raucherzimmern.