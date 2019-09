Lindbergh galt als einflussreichster Modefotograf der vergangenen 40 Jahre. Er prägte das "Supermodel"-Phänomen der 1990er Jahre. Seine Werke waren in zahlreichen Ausstellungen zu sehen, darunter in München und Düsseldorf.

Lindbergh stellte auch in Berlin aus. Unter anderem zeigte das C/O Berlin unter dem Titel "Peter Lindbergh. On Street" 200 Aufnahmen und Filme sowie bisher unveröffentlichte Polaroids aus seinem Gesamtwerk. Nach seiner Lehre als Schaufensterdekorateur belegte er unter anderem einen Abendkurs im Zeichnen an der Hochschule für Bildende Kunst in Berlin.