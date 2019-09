In der Debatte über den Wiederaufbau der Garnisonkirche hat Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) eine Nutzung als internationale Jugendbegegnungsstätte für Bildung und Demokratie ins Gespräch gebracht. Sollte dafür neben dem Turm auch das Kirchenschiff wiedererrichtet werden, müsse die Architektur diesen Anforderungen folgen, erklärte Schubert am Dienstagabend in Potsdam. Bis 2023 solle dafür ein inhaltliches Konzept erarbeitet werden, das sich auch mit der Frage der Trägerschaft befasst.