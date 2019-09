Jüdisches Filmfestival eröffnet in Potsdam

Mit einem Appell gegen Antisemitismus ist das 25. Jüdische Filmfestival Berlin Brandenburg am Sonntagabend in Potsdam eröffnet worden. Das Festival präsentiere nicht nur Filme, sondern mache auch jüdisches Leben in Deutschland "sichtbar, hörbar und spürbar", erklärte Brandenburgs Bevollmächtigter beim Bund und Medienstaatssekretär Thomas Kralinski (SPD) zur Eröffnung im Potsdamer Hans Otto Theater. "Es zeigt uns, dass die jüdische Kultur ein Teil von uns ist und zu unserem Land gehört."

Zudem betonte Kralinski: "Wir wollen ein Land sein, in dem Menschen jüdischen Glaubens ihren Glauben auch öffentlich leben können." Niemand solle befürchten müssen, deswegen angefeindet oder gar angegriffen zu werden. "Deshalb müssen wir gegen jegliche Angriffe auf Jüdinnen und Juden klar Stellung beziehen", sagte Kralinski.