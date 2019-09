Mit einem Dreisatz sind Helmet auf Geburtstagstour – 30 Jahre, 30 Songs pro Abend und keine Vorbands. So auch im SO36 in Berlin-Kreuzberg. Es ist Punkt 20:15 Uhr, da betritt die Band ohne Tamtam und Getöse die Bühne. Der ganz große Jubel bleibt aus – das Publikum ist kurz perplex. Ein so unspektakulärer Auftritt zum Jubiläumskonzert?

Die Stimme geht vollkommen unter

Bei aller rhythmischen Präzision – Page Hamiltons Stimme geht an diesem Abend im SO36 völlig unter. Übertönt von der Schlagzeugmaschinerie und den quietschenden Gitarren kann man seine Texte höchstens von den Lippen ablesen. Was ist da los? Ist der Auftritt einfach nur schlecht abgemischt oder haben seine Stimmbänder nach 30 Jahre Bühnenleben und Musikkarriere einfach schon ziemlich nachgelassen? Nach einer halben Stunde spricht Hamilton das erste Wort – er packt seine Deutsch-Kenntnisse aus. Es sind überwiegend Kraftausdrücke und Beschimpfungen. Später meint er, er wolle nach Berlin ziehen, wenn es in den USA politisch so weitergehe. Die 30 Songs im Set stammen nicht nur aus den insgesamt acht Alben, die New Yorker haben für ihr Jubliäum auch Coverversionen von Black Sabbath und Björk mitgebracht.