Ein paar Takte aus dem Song "Feed my Frankenstein" zu Beginn - und schon hat Alice Cooper die Konzertbesucher in der Berliner Max-Schmeling-Halle Halle im Griff. Er will etwas zu Essen - "Lunchtime", her mit der roten Suppe! Anders als in früheren Jahren wird auf der Bühne jetzt aber nicht mehr literweise Kunstblut vergossen. Doch die schwarz umränderten Grusel-Augen hat sich Alice Cooper als Markenzeichen erhalten, ist damit "Ol' Black Eyes", die dunkle Gestalt mit Zylinder und Stock.