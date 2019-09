imago images/Luo Huanhuan Audio: Inforadio | 24.09.2019 | Jens Lehmann | Bild: imago images/Luo Huanhuan

Konzertkritik | Opernsänger Christian Gerhaher - Wer da professionell bleibt, hat kein Herz

24.09.19 | 08:24 Uhr

Den Bariton Christian Gerhaher konnte man in der letzten Zeit oft als Opernsänger erleben, so bei den Berliner Philharmonikern. Am Montag sang er im Pierre-Boulez-Saal aber einfach Lieder - und Jens Lehmann fand es einfach unfassbar schön.

Nicht auszudenken, hätte sich Christian Gerhaher damals doch für eine Karriere in der Medizin entschieden. Den Doktortitel hat er ja schon. Gerhaher ist aber ein vorsichtiger Mann und hat deshalb von Anfang an Medizin und Gesang parallel studiert - vielleicht auch, weil er selbst an der Autoimmunkrankheit Morbus Crohn leidet. Und Singen war und ist seine Berufung. Deshalb ist Gerhaher inzwischen der bedeutendste Liedsänger der Welt. Punkt. Oder besser: Ausrufezeichen! Und das sage nicht nur ich, der ich seiner Stimme schon seit Jahren verfallen bin.

Diese Linien, diese lässige und doch perfekte, nie manierierte Aussprache, diese emotionale Bandbreite seines Gesangs! Gemeinsam mit seinem musikalischen Partner, dem Pianisten Gerold Huber, spürt Gerhaher der menschlichen Seele und ihrem Ausdruck in der Musik nach. Und das tun die beiden schon seit 30 Jahren gemeinsam - da haben sie sich an der Musikhochschule in München kennengelernt. Nach all der Zeit verstehen sie sich blind und sind so etwas wie die neuen Dietrich Fischer-Dieskau und Gerald Moore.

Glück als Vorahnung des Unglücks

Gustav Mahler ist neben Schubert und Schumann einer ihrer Lieblingskomponisten. Kein Wunder: Das ist eben auch herzzerreißende, oft düstere, zutiefst romantische Musik. Hier steckt in jedem kleinen Glück schon die Vorahnung auf das kommende Unglück. Gerhaher hat mal gesagt, er beschäftige sich sehr gern mit düsteren Inhalten, dadurch begreife er etwas über das Menschsein. Und seine Zuhörer tun das auch - gerade am Montagabend im Berliner Pierre-Boulez-Saal. Es gibt in Berlin wohl keinen besseren Saal für Liedgesang, hier kommen die Nuancen in Mahlers Musik perfekt rüber.

Wie Gerhaher die "Lieder eines fahrenden Gesellen", Mahlers Antwort auf Schuberts tragische Zyklen, schon vom Ende her denkt, alle Fröhlichkeit einen Schatten bekommt, lässt einem schon das Herz gefrieren. Da können auch die heiteren, manchmal fast grotesken Wunderhorn-Lieder danach kaum etwas daran ändern. Nach der Pause geht es dann unablässig abwärts - in die Schwärze der "Kindertotenlieder". An diesem Abend stellt sich auch gar nicht erst die Frage, ob Mahlers Klavierlieder denn nur Vorstufen zu den Orchesterfassungen seien. Hört man der Klavierbegleitung von Gerold Huber zu, vermisst man das Orchester keine Sekunde lang. Dazu Gerhahers Naturton - kein Gekünstel, kein Forcieren - und pure Sehnsucht in der Stimme.

Zartschmelzendes Piano

Christian Gerhaher ist gerade 50 geworden. Für einen Liedsänger ist das kein Alter. Möge diese wundervolle, mal tief gründelnde, mal glockenhelle Baritonstimme noch ewig so klingen. Kein hörbarer Registerwechsel nirgends. Und dieses langsame Verklingen der Phrasen im zartschmelzenden Piano ist unglaublich. Auf der Fahrt vom Pierre-Boulez-Saal nach Hause habe ich dann über die Gretchenfrage meiner Zunft nachgedacht: Darf ein Kritiker im Konzert zu Tränen gerührt sein? Ist das mit der ach so hehren, professionellen Distanz vereinbar? Aber mein Gott, was kann ich denn dafür, wenn Christian Gerhaher das schönste "Urlicht" aller Zeiten singt. Wenn er nach den todtraurigen Kindertotenliedern diesen Strahl der Zuversicht aussendet, kann ich echt nicht mehr. So unfassbar schön. Wer da professionell bleibt, hat kein Herz.

Sendung: Inforadio, 24.09.2019, 07:55 Uhr