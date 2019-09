Bild: DEAG Concerts

Konzertkritik | Dieter Bohlen in der Spandauer Zitadelle - Mega-Schnack mit Schnuckelhasen

01.09.19 | 10:19 Uhr

Rund 10.000 Menschen wollten am Samstagabend Dieter Bohlen sehen und hören - und erlebten einen unterhaltsamen Abend in der Zitadelle. Der DSDS-Chef sang sogar, überzeugte aber vor allem mit seinem Supertalent zum Schnacken. Von Hans Ackermann

"You can win if you want" - jeder kann ein Sieger sein! Mit diesem aufmunternden Motto eröffnet Dieter Bohlen das Konzert, presst in seiner typischen Mischung aus Kopfstimme und Sprechgesang den Text heraus. Ganz so, wie man ihn in den 1980er-Jahren an der Seite von Thomas Anders bei "Modern Talking" hören konnte - Anders vorn, Bohlen gesanglich immer schön im Hintergrund.

"Totaaale" Redseligkeit in der Zitadelle

An diesem Abend nun ist Bohlen aber der Frontmann, doch steht er trotzdem nicht allein an der Rampe: Er hat "Joel" dabei. Ein "Mega-Sänger", wie Dieter Bohlen später dem Publikum noch erzählen wird. Beide weichen an diesem Abend nur selten voneinander, präsentieren zusammen "Synchron-Singen" in Vollendung. Mächtige Beats, ein dröhnender Bass und ein erfahrener Tonmeister lassen diesen Doppelgesang dann gekonnt im Live-Sound untertauchen.

Aber ob und wer und wie hier einer singen kann oder nicht, ist letztlich gar nicht die richtige Frage, will man den Erfolg von Dieter Bohlen verstehen. Denn für das, was nach dem ersten Lied kommt, braucht Bohlen dann kein Double. Was jetzt kommt, ist sein eigentliches Talent, hier schwimmt er wie ein Fisch im Wasser: beim Reden. Das Reden und das Erzählen, in einer gewinnenden, gern großspurigen, immer charmanten Haltung - in Norddeutschland nennen wir so einen wie Bohlen einen "Schnacker" - und das kann man nicht lernen, das ist eine Gabe.

"Hallo Schnuckelhasen" ruft Dieter Bohlen also zur Begrüßung in das Publikum und nennt den Aufritt hier in Berlin "ein Wunder". Er freue sich "totaaal" und dehnt dabei das "a" so lässig in die Länge, wie es eben nur Norddeutsche können. Geboren 1954 in Ostfriesland, lebt Bohlen ja bekanntlich in einem kleinen Dorf bei Hamburg. Tötensen heißt der Ort, wie man sogar bei Wikipedia nachlesen kann - und dort sprechen wirklich alle so wie Dieter Bohlen.

Erinnerungen an den Kalten Krieg

"Ich singe für Euch, nicht für die Kritiker, die immer was zu meckern haben" - so steckt Bohlen an diesem Abend dann die Fronten ab. Beim nächsten Lied "Love me on the rocks", beginnt er sogar mitten im Gewummer zu reden. Erzählt, dass er den Song "damals in der DDR" auch immer schon gern gesungen habe. Dazu gibt es auf den beiden großen Videoleinwänden Bilder von Tourneen im ehemaligen "Ostblock". Bohlen vor der Weltzeituhr in Ost-Berlin, Porträts von Lenin und Marx-Büsten, Bohlen auf dem Roten Platz in Moskau. In Russland, so heißt es, werden Bohlen und Modern Talking bis heute verehrt.

Die exzellente Band, die Bohlen für diesen Abend zusammengestellt hat, besteht aus richtig guten Musikern. Leider geht diese Qualität oft im Bumm-Bumm des gnadenlosen "Eurobeats" unter. Zum Glück bringt die erste Ballade des Abends dann ein wenig Ruhe in den Hof. "Call my name" heißt das Lied, geschrieben von Dieter Bohlen für seinen Schützling Pietro Lombardi, der damit 2011 die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen hat. Bohlen singt an diesem Abend viele solcher von ihm für andere komponierte Siegertitel. Lieder, die einst von Mark Medlock oder Alexander Klaws gesungen wurden. Klaws ist in diesem Sommer bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg immerhin in der Rolle des Winnetou zu sehen - ein guter Sänger, der eine Musical-Karriere geschafft hat.

Minderwertigkeitskomplexe eines Multi-Millionärs

Später flimmert dann auch Götz George über den Videoschirm. Für seine Rolle als "Schimanski" in einem ARD-"Tatort" von 1986 hat Bohlen seinerzeit den Song "Midnight Lady" komponiert. Bevor er das Lied an diesem Abend singt, gibt es wieder die passende Anekdote. Mit den Noten für diesen Song sei er extra zu Rod Steward nach London geflogen. Der habe aber abgelehnt, und so habe er Chris Norman, den Sänger der Band "Smokie" gefragt - "Naja, die beiden klingen ja fast ähnlich".

Die schnoddrigen, oft gehässigen Kommentare, die Bohlen als Juror bei DSDS zum Besten gegeben hat, füllen Bibliotheken. Manch ein singendes Nachwuchstalent wurde damit nachhaltig aus der Fassung gebracht, "Gesangs-Tsunami der ersten Klasse", ist dabei noch ein harmloses Beispiel für Bohlens Sticheleien. Doch meint der Sänger-Juror bei all dem vielleicht immer auch sich selbst? In einem alten Interview mit Spiegel-TV hat sich Dieter Bohlen 1995 jedenfalls einmal als "arme, kleine Wurst" bezeichnet und von seinen "Minderwertigkeitskomplexen" gesprochen.

Mitleid muss man mit diesem Musik-Millionär aber nicht haben, immerhin steht er auf Platz 600 der reichsten Deutschen, mit einem Vermögen von geschätzen 250 Millionen Euro. Erworben mit perfektem Entertainment, für das Bohlen an diesem Abend dann auch reichlich Applaus erntet. Nach mehr als zwei Stunden gibt es schließlich auch die alten Erfolgstitel "Cheri, cheri, Lady" und natürlich "You’re my heart, you’re my soul" zu hören.

Mit Wundertuch gegen tropische Temperaturen

Das alles passiert bei über 30 Grad, weshalb die Menschen auf und vor der Bühne leichte Oberteile tragen - nur Bohlen behält über dem makellos weißen Hemd bis zum Schluss seine schwarze Jacke an. Die Hitze scheint ihm nichts auszumachen. Wie man überhaupt mit 65 noch so gut aussehen kann, dafür hat er sich natürlich auch eine kleine Schnackerei ausgedacht: Wer gesund aussehen will, erzählt er dem Publikum, brauche dafür nur ein "weißes Wundertuch". Gemeint ist ein Waschlappen, den er dabei hoch hält. Den solle man schön nass machen und sich dann "links und rechts zehn Mal in die Fresse hauen", das gebe diesen rosigen Teint. Noch Fragen, Leute?

Sendung: rbb88.8, 30.08.2019, 7 Uhr