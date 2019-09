Eigentlich steht Christine Bovill nur da - in rostfarbener Samtjacke, darunter das kleine Schwarze, mit langer Perlenkette und verziertem Haarband, wie es einst "Flapper" genannte selbstbewusste Jazzladies trugen. Aber sie besingt ein neues Zeitalter, die Dekade von 1919 bis 1929 in Amerika, vor allem in New York, so beseelt, mit viel Vibrato, dass nach ein paar der kleinen Lieder von Cole Porter ("Let’s Do It, Let’s Fall in Love"), Irving Berlin ("Puttin' on the Ritz") und George Gershwin ("How Long Has This Been Going On") atmosphärische Dichte aufkommt.

Das liegt auch an Bovills klugen aufklärenden Moderationen, die das Zeitkolorit des amerikanischen Aufbruchs nach dem ErstenWeltkrieg und vor der Großen Depression punktgenau einfangen. Diese wilde Mischung aus "Höher, größer, weiter, schneller" und tiefen Abstürzen, aus neuen Freiheiten, auch durch das Frauenwahlrecht, und der Rückkehr des Ku Klux Klan und Rassendiskriminierung - auch gegen afroamerikanische Jazzmusiker.