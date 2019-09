Soso. Das Deutsche Symphonie-Orchester will sich also in dieser Saison besonders mit der Musik von Dvorak beschäftigen. Was hat der Mann denn eigentlich noch komponiert außer seiner "Sinfonie aus der Neuen Welt" und sagen wir den "Slawischen Tänzen"? Was? Zehn Opern? Unglaublich. Dvoraks vorletzte, "Rusalka" steht an diesem Donnerstagabend auf dem Programm in der Berliner Philharmonie.

Robin Ticciati, der junge, charismatische Chef des DSO, hat die Oper gerade erst beim englischen Opernfestival in Glyndebourne dirigiert. Von dort hat er fast die gesamte Besetzung nach Berlin mitgebracht. Nur die Partie des Prinzen, dem die Nixe Rusalka verfällt, von ihm aber verstoßen und damit der Verbannung preisgegeben wird, sollte eigentlich Startenor Pavol Breslik übernehmen. Doch der musste krank absagen. Eine mittelschwere Katastrophe, ist doch die Partie alles andere als leicht zu singen.