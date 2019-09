dpa/Paul Zinken Audio: Inforadio | 27.09.2019 | Bruno Dietel | Bild: dpa/Paul Zinken

Konzertkritik | Cher in Berlin - Pop-Spektakel ohne Alterserscheinungen

15 Jahre ist es her, dass Cher das letzte Mal in Deutschland auf Tour war. Zwischendurch war sogar von Abschied die Rede. Am Donnerstagabend aber stand die Pop-Ikone in Berlin wieder auf der Bühne - und Bruno Dietel erlebte ein Showspektakel ohnegleichen.



Um Viertel nach neun werden die 12.000 in der Berliner Mercedes-Benz-Arena sitzenden Menschen kurz ungeduldig: Wo bleibt sie denn, die Königin des Pop? Andererseits ist ihnen auch schon klar: So eine Pop-Göttin wie Cher lässt natürlich auf sich warten - sie muss sich niemandem mehr beweisen. Als dann um halb zehn nach einem Videovorspiel der Vorhang fällt, schwebt Cher in einer goldenen Senfte zu "Woman’s World" auf die Bühne hinab. Die Menschen sind begeistert - und perplex: Ist sie das wirklich? Ja, und wie! Mit goldenem Mikrofon und knallblauer Perücke. Schon bei dem zweiten Song, ihrem Hit "Strong Enough", sitzt niemand mehr.

Neue Outfits für jeden Song

Seit Dienstag wurde für den Tourstart in der Verti-Music-Hall direkt nebenan geprobt, Kulisse ist eine Art Arena. Die Tänzerinnen und Tänzer tragen schillernde Outfits, die an das alte Rom und an Gladiatorenrüstungen erinnern. Nicht nur das Tanzensemble, auch Cher wechselt ihre Outfits nach jedem einzelnen Song: glitzernde Pailetten, ein schwarzer Samtumhang, knielange dunkle Stiefel, ein bodenlanges goldenes Kleid - der Fundus scheinbar endlos.

Alt ist nicht hinüber

Mehr als zehn Minuten nimmt Cher sich für einen Monolog auf der Bühne Zeit. Sie witzelt über ihre Deutschkenntnisse ("Wie geht es, Schatzi?"), erzählt von abgesagten Auftritten bei David Letterman ("die unfreundliche Version von Thomas Gottschalk") und darüber, dass sie das Alter hasst. "Alt sein heißt nicht, gleich hinüber sein", ruft die 73-Jährige, die mit ihrem durchtrainierten Körper und dem makellosen Gesicht so durch und durch alterslos wirkt.

Cher ist eine Ikone für die LGBTI-Community - entsprechend viele schwul-lesbische Besucher sind gekommen. Als ihr Ex-Mann Sonny auf der Leinwand erscheint und sie den gemeinsamen Song "I Got You Bab" singt, steigen vielen im Publikum die Tränen in die Augen. Chers Stimme ist die ganze Zeit über präsent und stark.

Überwältigend und "over the top"

Ein überlebensgroßer indischer Elefant mit leuchtenden Augen, eine heiße Burlesque-Show, Tänzer schweben unter einem Sternenhimmel, Schlaghosen in quietschend bunten Farben - insbesondere bei den drei ABBA-Songs werden die Kostüme immer schriller. Jede einzelne Sekunde dieser Show ist durchgetaktet, perfektioniert und choreographiert – und so "over the top", dass es einen im positiven Sinne fast erschlägt. Als die 73-jährige Cher nach 20 Songs leichtfüßig von der Bühne hüpft und tänzelnd durch das Tor unter der Showtreppe verschwindet, bleibt man vollkommen überwältigt und ungläubig zurück. Was für ein Pop-Spektakel.

