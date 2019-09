dpa/Doug Peters Audio: Inforadio | 12.09.2019 | Jens Lehmann | Bild: dpa/Doug Peters

Konzertkritik | Sir Simon Rattle beim Musikfest Berlin - Rattles Rückkehr wird zum Triumph

12.09.19 | 08:19 Uhr

Die Rückkehr des Sir Simon Rattle! Dieses Gefühl bekamen am Mittwoch viele Besucher des Konzerts des London Symphony Orchestra beim Musikfest Berlin. Für Jens Lehmann war der Abend aber viel mehr als das.

Konzerte wie dieses machen mich sprachlos. Irgendwie doof für einen Kritiker, ich weiß. Aber ich finde eben erst nach einer ganzen Weile Worte dafür, was ich gerade erlebt habe. Und wo soll ich bloß anfangen? Beim Schluss, der langen Stille nach diesem überirdischen Streicher-Choral von Messiaen, kurz bevor der Jubel losbricht? Oder gehe ich lieber ganz an den Anfang, als Simon Rattle die Bühne betritt und von diesem besonders warmen, prasselnden Sommerregen-Applaus begrüßt wird, den in der Philharmonie nur ehemalige Chefdirigenten bekommen? Schon da ist klar: Die Menschen sind seinetwegen hier. Und lassen sich eben nicht wie in anderen Konzerten beim Musikfest vom Programmzettel abschrecken.

Abrahamsen und Messiaen stehen da drauf - Werke aus den Jahren 2013 und 1991. Sonst nichts. Kein Beethoven. Kein Mahler. Rattle kommt - und macht sich mit seinem Namen für die Moderne stark. Das ist großartig, und er kann sich dafür keine bessere Partnerin wünschen als die kanadische Sopranistin und Dirigentin Barbara Hannigan. Diese Frau ist ein Naturereignis - diese Stimme, diese Bühnenpräsenz - einfach atemberaubend. In keinem anderen Werk kann man das mehr genießen als in "Let me tell you", einem Lieder-Zyklus auf die wenigen Worte der Ophelia in Shakespeares Hamlet. Der dänische Komponist Hans Abrahamsen hat ihn Hannigan auf den Leib geschrieben.

Hannigan ist ein Naturereignis

Niemand sonst kann diese zarten, hohen Töne wie aus einem verborgenen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum holen, sie wie nach Worten ringend immer wieder nachstoßen, wie es in der Musik der Renaissance üblich war, sie aufblühen und wieder ersterben lassen. Niemand sonst kann dieses letzte Aufflackern von Hoffnung und Leidenschaft und das traurige Verlöschen so körperlich erfahrbar machen. Zum Schluss verhallen Ophelias Schritte im Schnee - in einer Winterlandschaft der Seele. Und ich hab Gänsehaut am ganzen Körper.

Es wirkt so, als fordere Simon Rattle in diesem Konzert seine "Ex" gleich doppelt heraus. Schließlich waren es die Berliner Philharmoniker, die "Let me tell you" einst in Auftrag gegeben haben. Damals folgte unter Andris Nelsons Brahms' Vierte. Und auch heute würde wohl niemand auf die Idee kommen, in einem Abo-Konzert der Philharmoniker gleich noch ein Werk von Oliver Messiaen hinterher zu schieben. Simon Rattle zeigt mit seinen Londonern, dass sowas sehr wohl funktioniert.

Sphärenharmonien und Vogelgezwitscher

Messiaens "Éclairs sur l’Au-Delà" - diese "Streiflichter über das Jenseits" - dauern eine Stunde und umfassen alles, was die Musik dieses Jahrhundertkomponisten ausmacht. Sphären-Harmonien treffen auf Vogelgezwitscher und fernöstliche Rhythmen. Aber nicht so verspielt wie in seiner viel bekannteren Turangalila-Symphonie - sondern mit heiligem Ernst. Schließlich hat der streng-religiöse Komponist sein Werk an der Offenbarung des Johannes entlangkomponiert. Es ist zum Frommwerden, so schön spielt das London Symphony Orchestra diese Musik. Von apokalyptischen Engelserscheinungen bis hin zu den eingangs erwähnten himmlischen Chorälen.

Und Rattle hat ihn endlich gefunden: seinen Klang. Den, den er in seiner Berliner Zeit immer gesucht hat: hell, sehnig, präzise. Perfekt für diese lichtdurchflutete Musik. So wird seine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte zu einem Triumph. Und ich weiß nach diesem Abend gar nicht so recht, wohin mit meinen Gedanken. Immerhin: Ein paar Worte habe ich noch gefunden.