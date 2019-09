Glitzer, Chart-Musik, Selfie-Alarm: Das Lollapalooza hat am Wochenende Zehntausende in den Berliner Olympiapark gelockt. Dabei braucht man für dieses Musikfestival ziemlich starke Nerven - und einen Hang zur Selbstdarstellung. Ein Kommentar von Jenny Barke

Schnell entsteht der Eindruck, dass die vier Bühnen am Olympiastadion nur als Hintergrund dienen für Schmollmünder, Glitzerwangen und eingedrehte, hüftlange Haare. Die Besucher trotzen den herbstlichen Temperaturen in ihren knappen Shorts und Bikinioberteilen. Der Trend geht zu Netzstrumpfhosen. Frieren fürs Netz.

An viel Haut ist grundsätzlich nichts auszusetzen. Was Festivals ausmacht sind die mutigen Ausbrüche aus der gesellschaftlich akzeptierten (Kleider-)Ordnung. Die Körper zu präsentieren als Statement gegen Konventionen mit all ihren Makeln. Männer in Röckchen und Frauen mit Speckröllchen. Wo wäre "eines der bekanntesten und beliebtesten Festivals" (Quelle: Die Lolla-Gründer) besser aufgehoben als auf dem Berliner Laufsteg?

Doch im ausverkauften Berliner Olympiapark verkehrt sich dieser eigentlich so positive Grundgedanke in sein verstörendes Gegenteil. Das Smartphone ist der eigentliche Headliner. Nur wer dem Netz zeigt, ich war hier und hatte Spaß, war auch wirklich da und hatte Spaß.