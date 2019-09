Audio: Radioeins | 30.08.2019 | Radioeins-Tipp | Bild: dpa/Pedersen

Lollapalooza-Festival im Berliner Olympiastadion - Von Scooter bis Kings Of Leon – das Lolla 2019

06.09.19 | 12:59 Uhr

Am Wochenende läuft das diesjährige Lollapalooza in Berlin. Es findet zum zweiten Mal im Olympiastadion und dem angrenzenden Olympiapark statt. Erwartet werden internationale Stars sowie viele Newcomer. Von Raffaela Jungbauer

Was hat es das Lollapalooza in den Anfangsjahren in Berlin schwer gehabt: Immer wieder musste das Festival umziehen. Doch endlich scheint die perfekte und womöglich finale Location für das Großevent gefunden zu sein. Wie auch im letzten Jahr wird es im und um das Olympiastadion stattfinden.

Jede Menge große Namen werden erwartet

Wie auch im Vorjahr wird es neben der Bühne im Stadioninneren (Perry's Stage) fünf verschiedene Bühnen auf dem Außengelände des Olympiastadions geben: Zwei große Main Stages (North und South), die Alternative Stage, die kleinere Weingarten Stage und eine eigene Bühne mit Kinderprogramm (Kidza Stage). Während der zwei Tage darf wie immer mit einer Vielzahl an großen Namen gerechnet werden. Die musikalische Bandbreite folgt dabei klar dem aktuellen Zeitgeist: Hiphop, elektronische Musik, Indiepop und Popmusik werden die Bühnen dominieren.

Der Samstag

Zu den internationalen Superstars zählt in diesem Jahr auch die 17-jährige Kalifornierin Billie Eilish, die mit ihrer zarten Stimme und ihren rauen Texten zum weltweiten Shootingstar avanciert ist. Sie wird am Samstagnachmittag um 17:25 Uhr auf der Bühne (Main Stage North) stehen. Zeitgleich wird es sicher auch viele Fans zu der deutschen Elektro-Band Scooter ziehen, die im Innenbereich spielen wird. Auch der Rapper Dendemann wird am Samstagnachmittag erwartet, genauso Olli Schulz, der ab 16:30 Uhr ein Programm auf der Kinderbühne zeigt. Viele freuen sich sicher auch auf die Hiphop-Größen Marteria & Casper, die um 18:25 Uhr gemeinsam auftreten. Während sie auf der südlichen Hauptbühne (Main Stage South) stehen, wird sich die Singer-Songwriterin und Gitarristin Courtney Barnett auf der Alternative Stage einfinden. Wer Indierock liebt und intelligente englische Texte voller Wortwitz zu schätzen weiß, sollte sich die Performance der Australierin nicht entgehen lassen.

Mehr zum Thema dpa Kaum Künstlerinnen bei Berlins größtem Festival - Schniedelpalooza

Ab etwa 21 Uhr spielen dann mehrere große Namen gleichzeitig: Swedish House Mafia werden ihre einzige Deutschlandshow des Jahres absolvieren. Die inzwischen international gefeierte Berliner Band Parcels wird Indiepop zum Besten geben. Die deutsche Newcomerin Alli Neumann wird währenddessen mit ihrer Reibeisenstimme auf der kleineren Weingarten Stage spielen. Und mit großer Spannung wird am Samstagabend die das Elektronik-Duo Underworld erwartet. Seit den späten 80er Jahren sind sie bekannt, ihr Song "Born Slippy" war Mitte der 90er Jahre auf dem Soundtrack des schottischen Klassikers Trainspotting zu finden. Spannend bleibt, wie die Veranstalter dieses Jahr den Einlass zu den späteren Konzerten im Stadioninneren regeln werden. 2018 war es zu großem Unmut unter den Fans gekommen, weil viele wegen drohender Überfüllung in den Abendstunden nicht zu den Hauptacts auf der so genannten Perry’s Stage gelassen wurden.

Der Sonntag

Zu den großen Namen am Sonntag zählt die britische Popsängerin Rita Ora, die nachmittags auf einer der Open-Air-Hauptbühnen stehen wird, dicht gefolgt von Olli Schulz – diesmal für Erwachsene - und danach der irische Folkrocker Hozier, der es dieses Jahr geschafft hat, mit "Movement" und "Nina Cried Power" neue Hits herauszubringen, die sich nicht vor seinem Megaerfolg "Take Me To Church" verstecken müssen. Am frühen Abend wird die Chemnitzer Band Kraftklub (Main Stage South) annähernd zeitgleich mit Rapper Bausa (Alternative Stage) die Bühne betreten. Ausklingen wird der zweite Festivalabend unter anderem mit dem niederländischen Deep-House-Star Martin Garrix und dem einzigen Deutschlandkonzert des Jahres der Kings Of Leon.

Von Fabelwesen bis zu politischem Aktivismus

Auf den Wiesen rund um das Stadion werden sich die Macher sicher wieder einiges einfallen lassen, um die Besucher in die perfekte Lollapalooza-Parallelwelt zu entführen. Bisher gab es unter anderem Akrobaten in bunten Kostümen, Fabelwesen auf Stelzen und ein Riesenrad. Diesmal ist unter anderem ein so genannter Grüner Kiez angekündigt. Unter dem Motto "For a better tomorrow" können sich die Besucher informieren und austauschen. Zudem wird es im Schwimmbecken des Olympiabads an beiden Tagen Vorstellungen geben, die Musik und Tanz im Wasser miteinander verbinden.

Sendung: Radioeins, 07.09.2019, 18 Uhr Radioeins sendet am Samstag und am Sonntag jeweils von 18 - 23 Uhr live vom Lollapalooza