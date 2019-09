Mädchen nimmt nicht am Vorsingen für Knabenchor teil

Im Streit um Mädchenstimmen im Knabenchor möchte die Berliner Rechtsanwältin, die ihrer Tochter eine Aufnahme im Leipziger Thomanerchor ermöglichen wollte, ein Vorsingen des Mädchens verschieben. Damit könne das Kind aber nicht mehr am Aufnahmeverfahren teilnehmen, hieß es am Montag von der Stadt Leipzig. Dies käme einer Vorzugsbehandlung gleich.

Wie ein Sprecher der Stadt mitteilte, wurde die Bewerberin am 11. September zum Vorsingen am Montag, 30. September, oder am Dienstag, 1. Oktober eingeladen. Jedoch bat die Mutter um einen Aufschub von vier Monaten: Ihre Tochter müsse erst noch den "Knabenchorklang erlernen". "Eine solche stimmliche "Umerziehung" entspricht weder dem Menschenbild der Leitung des Chores noch seiner Auffassung vom Kindeswohl", hieß es von der Stadt.