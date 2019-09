Fünf Jahre lang war das Theater am Nollendorfplatz geschlossen – jetzt eröffnet es unter seinem altem Namen "Metropol" wieder und will an glanzvolle Zeiten anknüpfen: mit Live-Konzerten und vielen Partys. Von Laurina Schräder

Noch vor einer Woche prangte das alte, brachial auffällig große Logo des Goya vorne am Giebel des alten Theaters – und darunter der kleine Metropol-Schriftzug, der die Wiedereröffnung des Veranstaltungsortes seit Wochen ankündigt. Dabei war das Goya gerade einmal ein Jahr in dem Gebäude zu Hause, und das ist auch schon 13 Jahre her.

Die Jüngeren kennen das Metropol nur noch aus den Erzählungen ihrer Eltern. Sie selbst sind zum Party machen woanders hingefahren: in den Osten der Stadt, in die Bar 25, das Berghain, Sisyphos. Der graue Koloss am Nollendorfplatz 5 bildet für sie lediglich eine Kulisse in Schöneberg.

Dabei ist die Geschichte des Theaters durchaus beachtenswert: 1905 entsteht am Nollendorfplatz 5 das Neue Schauspielhaus mit einem Konzertsaal aus Mahagoniholz. Nebenan wird damals die Hochbahn Berlins gebaut. Das Gebäude ist ein Vorbote der neuen Zeit, der Moderne, die nicht bloß architektonisch an dem Gebäude festzumachen ist. In den 20er Jahren betreibt der Avantgarde-Theatermacher Erwin Piscator seine Piscator-Bühne in den Räumen des Theaters am Nollendorfplatz. In der Nachkriegszeit werden im Mozartsaal Varieté- und Revuevorstellungen gegeben, vor allem jedoch Filme gezeigt.

Ende der 70er Jahre schließlich avanciert die Location zur West-Berliner Partyadresse Nummer 1: dem Metropol. Viele erinnern sich an Shows mit Lasern, Licht, Ekstase – und auch an das Ende dieser Zeit. Denn nach dem Mauerfall wurden andere Orte der Stadt immer beliebter. Neue Konzepte für das Metropol - wie beispielsweise der Versuch, den KitKat-Club dauerhaft dort unterzubringen, scheiterten. Auch der Tanzclub Goya, der 2005 in dem Gebäude eröffnete und zu dem nur Mitglieder Zutritt hatten, war schon nach fünf Monaten Jahr Geschichte. In der Folgezeit diente das Gebäude wechselnden Betreibern als Eventlocation, Restaurant, Bar oder Club. Seit 2014 war es geschlossen.

Jetzt ist das Metropol wieder da: Der Berliner Konzertveranstalter, Club- und Agenturbetreiber Thomas Spindler eröffnet das Theater am Nollendorfplatz unter dem bekannten Namen erneut. Mittlerweile ist der Schriftzug des Goyas beseitigt und mit weiß scheinendem Kreuz ist nun am Giebel wieder Metropol zu lesen.