Andreas Nachama trägt eine Kippa, ein langes schwarzes Gewand und einen weißen Schal über den Schultern und betet. Allerdings steht der Rabbiner an diesem Tag nicht vor seiner Synagogen-Gemeinde Sukkat Schalom in Charlottenburg, sondern in einem Pavillon aus Holz und Glas auf dem Petriplatz an der Fischerinsel in Berlin-Mitte.

Seite an Seite mit Pfarrer Gregor Hohberg und Imam Kadir Sanci erläutert er den Gästen aus Politik und Gesellschaft, wie hier im zukünftigen "House of One" der Schulterschluss von drei Religionen geübt werden soll: "Juden, Christen und Muslime gemeinsam, schon jetzt Tag für Tag in der Stiftung: Wir versuchen, nicht nur mit Toleranz, sondern mit Respekt miteinander umzugehen und ein Miteinander zu entwickeln, das diese Gesellschaft doch so sehr braucht." Religionen seien nicht dazu da, um zu trennen, sondern dazu, um zusammenzuführen, so Andreas Nachama. "Und dieses 'House of One' ist dafür das richtige Forum und der richtige Platz."