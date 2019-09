Grütters werde am Montag den Abgeordneten des Haushaltsausschusses neueste Kostenrechnungen mit belastbaren Zahlen vorstellen. Nähere Angaben könne die Stiftung Preußischer Kulturbesitz deshalb jetzt noch nicht machen. Grütters selbst hatte allerdings in der Vergangenheit bereits angekündigt, dass der Bau teurer werden würde als zunächst geplant.



In der Machbarkeitsstudie von 2013 wurden 200 Millionen Euro veranschlagt. Die Schweizer Architekten Herzog & de Meuron hatten ihren Entwurf in den vergangenen Monaten gründlich überarbeitet. So musste die Grundfläche des Museums verkleinert werden, um nicht zu dicht an die St. Matthäus-Kirche zu kommen. Stattdessen wird ein zusätzliches Geschoss in die Tiefe gebaut. Ein weiterer Grund für die Mehrkosten seien die Baupreissteigerungen, hieß es.



Der Spatenstich für das Museum der Moderne ist jetzt für Anfang Oktober vorgesehen. Ursprünglich war die Fertigstellung schon für 2021 geplant.