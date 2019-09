Oliver Frljić verbindet am Maxim-Gorki-Theater Tolstois "Anna Karenina" mit Dostojewskijs "Arme Leute". Leider entwickelt er aus diesem Aufeinanderprallen erst im zweiten Teil wirkliche konfrontative Schärfe. Dann aber so richtig. Von Fabian Wallmeier

Oliver Frljić inszeniert Tolstois "Anna Karenina". Was um alles in der Welt interessiert den kroatischen Polittheater-Provokateur an diesem Ehe- und Familienroman und Sittengemälde der russischen oberen Zehntausend aus dem 19. Jahrhundert? Die Antwort darauf bleibt die Inszenierung an diesem Sonntagabend im Maxim-Gorki-Theater lange schuldig.

Gut, Frljić inszeniert nicht ausschließlich Tolstoi, sondern er hat ihm einen nicht ganz so bekannten Roman eines anderen Klassikers der russischen Literatur an die Seite gestellt: "Arme Leute", Dostojewskijs Romandebüt, handelt von zwei Nachbarn, deren Armutselend sie daran hindert, wirklich zueinander zu finden. Das ergibt natürlich einen schönen Kontrast zu den Liebeswirren der Adelsgesellschaft, die Tolstoi so weitschweifig beschreibt.

Auch das kluge Bühnenbild von Igor Pauška verspricht auf den ersten Blick einen interessanten Theaterabend: Vier sich kreuzende Bahngleise führen von der Hinterbühne durch Nebelschwaden an die Rampe. Auf jedem Gleis lässt sich ein Waggon oder vielmehr ein Brett auf Rädern vor und zurück rollen. In "Anna Karenina" haben Bahngleise eine entscheidende Bedeutung: An einem Bahnsteig kommt sie ihrem späteren Geliebten Wronskij näher, am Ende des Romans lässt sie sich von einem Zug überfahren.