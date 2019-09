dpa/Jane Barlow Audio: Inforadio | 13.09.2019 | Steen Lorenzen | Bild: dpa/Jane Barlow

Kritik | "Out of Chaos" im Chamäleon - Schwerkraft aufgehoben, Grenzen verschoben

13.09.19 | 08:16 Uhr

Das Chamäleon-Theater in Berlin-Mitte ist seit 15 Jahren eine der wichtigsten deutschen Spielstätten für Neuen Zirkus. Zum Geburtstag zeigt es die australischen Produktion "Out of Chaos". Steen Lorenzen war bei der Premiere am Donnerstag dabei.



Am Anfang war das Chaos. Die Artisten der "Gravity & Other Myths"-Kompanie haben einfach mal drauf losgequatscht, Dampf abgelassen, alle haben gleichzeitig gesprochen - Kakophonie. Vielleicht war es ein solches Stimmenwirrwarr, das der neuen Produktion der Australier so große Vielfalt beschert hat. Sie beginnt jedenfalls mehrstimmig und kaum ausgeleuchtet, als müssten Artisten und Zuschauer sich gemeinsam auf eine Suche begeben.

Körper fliegen, fallen und finden Halt

Schon bald werden alle belohnt. Körper biegen und verdrehen sich, schmiegen sich an, stehen plötzlich aufeinander, rollen und fallen, werden durch Beine geschwungen, dann wieder hoch katapultiert, fliegen und finden Halt bei einem anderen Körper. Spielerisches Mit- und Gegeneinander. Während die Kleider nach und nach fallen, setzt sich das achtköpfige Ensemble immer wieder neu zusammen. Die klassischen Kräfteverhältnisse in der Akrobatik zwischen Männern und Frauen werden durcheinandergewirbelt, Frauen stemmen Männer und Männer klettern an Frauen auf und ab. Alles ist im Fluss und wird doch immer wieder durchbrochen. Denn die Artisten haben nicht nur am Anfang das Wort ergriffen. Auch mittendrin lassen Sie uns teilhaben an ihren spontanen Gedanken, am Witz des Tages, an einem Brocken deutsch, den sie gelernt haben und auch an ihren Ängsten. Höhepunkt dieses - auch für den Neuen Zirkus innovativen - Talk-Formats ist ein höchst akrobatischer Teil, in dem mit einem Mikrofon laufend die Anstrengungen und Kommentare der Artisten eingefangen werden.

Meisterhaftes Sound- und Lichtdesign

Für den Sound auf der Bühne hat Ekrem Phoenix das Design gemacht. Er steht nicht am Bühnenrand oder hinter einem Pult, stattdessen bewegt er sich zwischen den Artisten, nimmt Geräusche zum Beispiel von metallischen Hula-Hoop-Reifen auf und schickt sie als Loop wieder zurück auf die Bühne. Phoenix spielt Melodika, streicht mit einem Bogen ein Glockenspiel und vervielfacht seine Stimme, alles mit einem kleinen Tablet in der Hand. Eine Meisterleistung. Auch das Lichtdesign ist außerordentlich. Auf große Scheinwerfer, die von oben die Bühne ausleuchten, ist fast vollkommen verzichtet worden. Stattdessen setzen die Artisten selbst das Licht. Mit kleinen LED-Leuchten, mobilen Lämpchen und auch größeren Lichtquellen, die sie herumtragen, auf dem Boden stationieren oder an Strippen befestigen, die von der Decke herabhängen.

Neuer grenzenloser Zirkus

Fast unmerklich werden Elemente des Stückes gedreht und gewendet, um "Out of Chaos" immer wieder eine neue Richtung zu geben. Was gerade noch als Projektionsfläche für orangefarbenes Licht diente, steht im Handumdrehen als Tisch auf der Bühne. Elegant werden mehrere Tische zu Tanzflächen und dann zu einem Turm, auf dem der singende Sounddesigner schließlich auch noch zu einem Akrobaten wird. Auf diese Weise werden die Grenzen zwischen den Genres, zwischen Tanz und Akrobatik, zwischen Performern und Produzenten permanent austariert, überschritten und verschoben - womit "Out of Chaos" genau das Grenzgängertum verkörpert, das das Chamäleon-Theater seit 15 Jahren auszeichnet.